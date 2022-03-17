Когда и какое авто можно взять в кредит под 4% в Казахстане

Казахстанцам назвали сроки, когда станут известны условия льготного автокредитования, передает Mnews.kz со ссылкой на МИИР.



По данным ведомства, требования и критерии намерены утвердить до конца апреля этого года.



"Условия приобретения техники отечественного производства, а также порядок финансирования находятся на стадии согласования в госорганах. До конца апреля планируется завершить все процедуры", - рассказали в МИИР.



Программа для приобретения легковых авто по льготным условиям разрабатывается совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов. В рамках проекта также намерены обновить парк автобусов. Деньги будут выделены из средств оператора "Жасыл даму".



"Общая сумма финансирования составит порядка 100 миллиардов тенге по программе льготного кредитования и порядка 30 миллиардов тенге для обновления автобусов в регионах Казахстана.



Так, например, для населения условия приобретения - от 0 процентов первоначального взноса, срок кредита - до семи лет, максимальная сумма займа для покупателя за одну единицу легкового автотранспорта - не более 10 миллионов тенге", - добавили в МИИР.



В программе участвуют все автосалоны, реализующие автомобили отечественного производства. Так, можно будет приобрести авто марки: JAC, Chevrolet, KIA, LADA, UAZ, MAN, Renault, Hyundai.