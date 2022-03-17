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В автоЦОНе Шымкента люди перелезают через забор, чтобы быстрее занять очередь

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:03
В автоЦОНе Шымкента люди перелезают через забор, чтобы быстрее занять очередь
Кадр видео
Во время ремонта автодрома люди не могли сдать практический экзамен. После его открытия в спецЦОНе наблюдается большая очередь.
В Шымкенте люди приходят толпами в спецЦОН, чтобы сдать на права.

В сети распространился видеоролик, где граждане даже перелезают через высокое ограждение, чтобы быстрее добежать до здания спецЦОНа и занять очередь




В пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили, что в спецЦОНе № 1 Шымкента наблюдаются большие очереди из желающих сдать практический экзамен на вождение по категории С1 (грузовая газель).

"Это связано с тем, что на одном из двух имеющихся в городе автодромов проводился ремонт оборудования. Сам спецЦОН работал в штатном режиме и принимал клиентов на услуги по перерегистрации авто и сдаче теоретического экзамена. С конца февраля автодром возобновил свою работу и начал принимать клиентов по всем категориям вождения. Однако, за это время скопилось большое количество граждан, желающих сдать практический экзамен", – пояснили в госкорпорации.

Там добавили, что ситуация усугубляется тем, что в спецЦОН №1 обращаются не только жители города, но и всей Туркестанской области.

Сейчас график работы спецЦОНа продлили. 19, 20 и 23 марта спецЦОН №1 будет работать в штатном режиме с 8.00 до 19.00.

"Также выделена дополнительная машина на приём экзамена по категории С1. Параллельно прорабатывается вопрос с ДВД Шымкента по временному комиссионному проведению практического экзамена на период установки gps-датчиков на транспортные средства категории С-1", – сообщили в "Правительстве для граждан".

Также сейчас решается вопрос открытия спецЦОНа в Туркестанской области.


Источник: INFORMBURO
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