Боранбаев подозревается в хищении в особо крупном размере - АФМ

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили, в чем подозревается казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев, передает Tengrinews.kz.



"Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Боранбаев К. С.", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.



Отмечается, что 17 марта судом в отношении Боранбаева санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.



"Расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия не разглашается", - добавили в АФМ.



Ранее суд Нур-Султана сообщил, что Кайрат Боранбаев взят под стражу.



Кайрат Боранбаев входит в список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана.



По данным Forbes.kz, Боранбаев является франчайзи McDonald’s в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России. Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Кроме того, бизнесмену принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас", 50 процентов ТРЦ Esentai Mall, 50 процентов БЦ Esentai Tower, мажоритарная доля футбольного клуба "Кайрат". Вместе с российским миллиардером Виктором Харитониным и другими партнерами владеет ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс", разливающим российскую вакцину против COVID "Спутник-V".



Член исполкома НОК и президент Национального паралимпийского комитета, председатель наблюдательного совета ФК "Кайрат", соучредитель республиканского ОО "Казахстанская федерация гольфа", председатель комитета по международным связям в Казахстанской федерации футбола, основатель частного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Meiirim.