Сосед поджег ребенка: пострадавшая рассказала о жестоком нападении

НУР-СУЛТАН, 18 мар — Sputnik. Шокирующий случай произошел в Рудном. Сосед по лестничной площадке позвонил в дверь, а затем облил керосином женщину и ее четырехлетнего сына.



У мальчика обожжена голова и легкие, его ввели в медикаментозный сон. По версии полицейских, причиной жуткого нападения стала банальная бытовая ссора. Однако пострадавшая уверяет, что сосед напал из-за приступа белой горячки.

По словам пострадавшей женщины, когда вечером постучал сосед, она открыла, не задумываясь. Обычно Геннадий не представлял угрозы, а ее сына угощал конфетами. По признанию женщины, сосед часто уходил в запой, но публичных конфликтов с ним не было.



"На меня просто огонь полился, я не знаю с чего. Ребенок, как свечка горит. У него "белая", он приезжает с командировки, он по 2-3 недели пьет", - рассказала телеканалу AstanaTV пострадавшая женщина.

Марие обожгло кисти рук. Но ее малыш пострадал очень сильно.



В момент нападения он стоял рядом с матерью. Горящий керосин попал ему на голову и полностью обжег лицо и легкие. У мальчика более 50% ожогов тела. Сейчас за его жизнь борются костанайские врачи.



"Ребенок по линии санавиации доставлен в реанимационное отделение Костанайской областной больницы, состояние его крайне тяжелое. Введен в медикаментозный сон", - прокомментировала состояние ребенка пресс-секретарь Костанайской областной больницы Ксения Жилкибаева.



По информации стражей порядка, причиной мог стать конфликт между соседями.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные действия.



Подозреваемому может грозить до 15 лет тюрьмы. По состоянию ребенка врачи никаких прогнозов не дают.