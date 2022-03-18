«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 19 Марта
+2...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 505.22 KZT
  • €1 = 558.72 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сосед поджег ребенка: пострадавшая рассказала о жестоком нападении

Просмотров:1063 Опубликовано: Вчера, 18:38
Сосед поджег ребенка: пострадавшая рассказала о жестоком нападении
Кадр видео
НУР-СУЛТАН, 18 мар — Sputnik. Шокирующий случай произошел в Рудном. Сосед по лестничной площадке позвонил в дверь, а затем облил керосином женщину и ее четырехлетнего сына.

У мальчика обожжена голова и легкие, его ввели в медикаментозный сон. По версии полицейских, причиной жуткого нападения стала банальная бытовая ссора. Однако пострадавшая уверяет, что сосед напал из-за приступа белой горячки.
По словам пострадавшей женщины, когда вечером постучал сосед, она открыла, не задумываясь. Обычно Геннадий не представлял угрозы, а ее сына угощал конфетами. По признанию женщины, сосед часто уходил в запой, но публичных конфликтов с ним не было.

"На меня просто огонь полился, я не знаю с чего. Ребенок, как свечка горит. У него "белая", он приезжает с командировки, он по 2-3 недели пьет", - рассказала телеканалу AstanaTV пострадавшая женщина.
Марие обожгло кисти рук. Но ее малыш пострадал очень сильно.

В момент нападения он стоял рядом с матерью. Горящий керосин попал ему на голову и полностью обжег лицо и легкие. У мальчика более 50% ожогов тела. Сейчас за его жизнь борются костанайские врачи.

"Ребенок по линии санавиации доставлен в реанимационное отделение Костанайской областной больницы, состояние его крайне тяжелое. Введен в медикаментозный сон", - прокомментировала состояние ребенка пресс-секретарь Костанайской областной больницы Ксения Жилкибаева.

По информации стражей порядка, причиной мог стать конфликт между соседями.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные действия.

Подозреваемому может грозить до 15 лет тюрьмы. По состоянию ребенка врачи никаких прогнозов не дают.


Источник: Спутник
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика