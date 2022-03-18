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Таможенные пошлины в Казахстане будут зачисляться в долларах - правительство

Просмотров:384 Опубликовано: Вчера, 20:44
Таможенные пошлины в Казахстане будут зачисляться в долларах - правительство
Фото:elements.envato.com
В правительстве Казахстана прокомментировали информацию о переходе в расчеты в российских рублях при проведении таможенных платежей внутри Евразийского экономического союза, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал кабмина.

Как объяснили в правительстве, договором о Евразийском экономическом союзе предусмотрены обязательства государств-членов по сбору и взаимному перечислению импортных таможенных пошлин в бюджеты друг друга. Механизм единообразен в каждом государстве и включает основные этапы: сбор сумм импортных пошлин в национальных валютах с поступающих из третьих стран товаров; расщепление поступивших сумм импортных пошлин в соответствии с установленными коэффициентами, их конвертация в доллары США и последующее направление их в государства - члены ЕАЭС.

"В связи с наложенными на РФ санкциями перечисление государствами-членами ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Беларусь в долларах невозможно.

По итогам состоявшихся переговоров был поддержан казахстанский вариант: для зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Республику Беларусь будут использоваться российские рубли по курсу национальных банков-отправителей", - заявили в правительстве.

При этом в Казахстан, Армению и Кыргызстан собираемые импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться, как и ранее, в долларах.


Источник: tengrinews.kz
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