Санкции в отношении российских банков оказали воздействие на филиалы в Казахстане

Обострение внешнеэкономической ситуации и последовавшие за этим санкций в отношении отдельных российских банков, оказывают косвенное влияние на банковский сектор Казахстана. Об этом заявили в агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает ИА «NewTimes.kz».



АРРФР принимаются системные меры для нивелирования последствий внешних макроэкономических рисков на стабильность банковского сектора.



Введенные санкции в отношении ряда российских банков оказали воздействие на их дочерние банки, функционирующие в Казахстане. Однако санкции и ограничения не коснулись деятельности казахстанских банков и банковского сектора в целом.



В Казахстане работает три российских банка — Сбербанк, Альфа-Банк и Банк ВТБ. Их совокупная доля в объеме активов БВУ РК в январе 2022 года достигла 15,1%.



С 24 февраля 2022 года вклады клиентов банков второго уровня увеличились на 586 млрд тенге или на 2,2% и составили 26,8 трлн тенге. При этом доля вкладов физических лиц составляет 51,4% или 13,9 трлн тенге, вклады юридических лиц - 48,6% или 13,1 трлн тенге.



Доля вкладов клиентов в иностранной валюте увеличилась с 39,5% до 41,9% от всех вкладов в банках, что обусловлено переоценкой вкладов в иностранной валюте на фоне изменения обменного курса тенге по отношению к иностранным валютам.



В целом, рост вкладов клиентов банков свидетельствует об отсутствии оттока депозитов из банковского сектора страны. Согласно законодательству РК депозиты физических лиц гарантированы государством. В январе 2022 года были увеличены предельные суммы гарантирования депозитов населения гарантией АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» до 20 млн тенге.



Агентство осуществляют постоянный контроль финансового положения банков для своевременного исполнения обязательств перед клиентами банков.



Ранее председатель агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что по итогам 2021 года уровень неработающих кредитов с просрочкой свыше 90 дней снизился до исторического минимума и составил 3,3% от ссудного портфеля.