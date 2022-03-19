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Минсельхоз опубликовал заявление о запасах зерна в Казахстане

Просмотров:217 Опубликовано: Сегодня, 19:20
Минсельхоз опубликовал заявление о запасах зерна в Казахстане
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 19 мар — Sputnik. Министерство сельского хозяйства опубликовало заявление о том, что в Казахстане достаточно запасов зерна и рисков возникновения дефицита муки нет.

"Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация (о якобы дефиците) является недостоверной, попыткой давления на участников рынка, а также проявлением недобросовестной конкуренции", - говорится в сообщении Минсельхоза.

Министерство отмечает, мукомолы областей, граничащих с Российской Федерацией, использовали в качестве сырья привозную пшеницу. В силу введенных РФ ограничений на экспорт пшеницы, ранее законтрактованные объемы стали недоступны.

"В этой связи для обеспечения бесперебойной работы производители прорабатывают возможность заключения контрактов на поставку пшеницы с отечественными сельхозтоваропроизводителями", - пояснили ситуацию в ведомстве.

По данным Минсельхоза, на внутреннем рынке Казахстана имеется необходимый объем сырья, способный заменить привозное.

"В республике имеется 7,4 млн тонн пшеницы. Для полного обеспечения нужд страны (посевные нужды, корма, продовольственное потребление и промышленная переработка) требуется 3,7 млн тонн пшеницы, включая замещаемые объемы РФ. Таким образом, имеющиеся запасы покрывают двухлетнею потребность страны в пшенице", - отмечается в заявлении ведомства.

В настоящее время производители муки и поставщики пшеницы договариваются о цене реализации.

"В условиях волатильности мирового рынка пшеницы, каждая из сторон пытается получить наиболее выгодную цену, используя СМИ и социальные сети как инструменты взаимного давления, вбрасывая в информационное пространство недостоверную информацию, тем самым создавая ажиотажную обстановку. Казахстан обладает достаточным количеством запасов муки. Имеется в наличии 137,9 тыс. тонн муки, в том числе в региональных стабфондах 11,2 тыс. тонн, в торговых объектах 53,2 тыс. тонн, на предприятиях производителей 52,8 тыс. тонн, на складах – 20,7 тыс. тонн", - привели данные в ведомстве.

Дополнительно министерство через АО "Продкорпорация" располагает 600 тыс. тонн зерна, которое позволяет произвести 450 тыс. тонн муки.

Министерство призвало участников рынка не нагнетать обстановку, используя текущую ситуацию для получения сверхприбылей, проявить благоразумие и социальную ответственность.
Ситуация находится на контроле, министерство не допустит дефицита муки и пшеницы в стране, обеспечит стабильность и продовольственную безопасность, резюмировали в ведомстве.


Источник: sputniknews.kz
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