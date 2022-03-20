У Вселенной может быть двойник, который движется назад во времени

Группа физиков выдвинула гипотезу, которая предполагает существование двойника нашей Вселенной, движущегося назад во времени. Новая теория опубликована в журнале Annals of Physics, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на National Geographic.



Как известно, мы живем в расширяющейся Вселенной. Она заполнена множеством частиц и движется вперед во времени.



Авторы гипотезы распространили так называемую концепцию фундаментальной симметрии (CPT-инвариантность) на весь космос и предположили, что должен существовать такой же зеркальный космос, который уравновешивает наш собственный. Этот космос имел бы противоположные заряды, был бы перевернут зеркально и двигался бы назад во времени.



Ученые говорят, что мы никогда не сможем достичь нашего близнеца, потому что эта Вселенная существует "за" Большим Взрывом, до начала нашего космоса. Но это не значит, что мы не можем проверить эту идею.



Исследователи обнаружили несколько следствий их гипотезы, которые теоретически возможно наблюдать. Во-первых, они предсказывают, что все три известных вида левых нейтрино должны быть майорановскими частицами, что означает, что они являются своими собственными античастицами (в отличие от нормальных частиц, таких как электрон, у которых есть аналоги из антивещества, называемые позитронами). На данный момент физики не уверены, обладают ли нейтрино этим свойством или нет.



Кроме того, ученые предсказывают, что один из видов нейтрино не должен обладать массой. В настоящее время физики могут установить только верхние пределы массы нейтрино. Если они смогут окончательно измерить массы нейтрино, и одно из них действительно не имеет массы, это значительно укрепит идею СРТ-симметричной Вселенной.



Наконец, в этой модели инфляция никогда не происходила. Вместо этого Вселенная наполнилась частицами естественным образом сама по себе. Физики считают, что инфляция потрясла пространство-время до такой степени, что затопила космос гравитационными волнами.



В поисках этих первичных гравитационных волн проводится множество экспериментов. Но в СРТ-симметричной Вселенной таких волн быть не должно. Так что, если поиски первичных гравитационных волн окажутся безрезультатными - это может быть важной подсказкой. Подсказкой, что предложенная модель СРТ-зеркальной Вселенной верна.