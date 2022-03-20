«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 20 Марта
+1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 505.22 KZT
  • €1 = 558.72 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Жильцы просто в шоке". Люди бегут из элитного ЖК в Алматы

Просмотров:816 Опубликовано: Сегодня, 10:26
"Жильцы просто в шоке". Люди бегут из элитного ЖК в Алматы
© 24.kz
Грунт сошел близ жилого комплекса Mountain Drive в Алматы, в связи с этим обеспокоенные жильцы требуют прекратить застройку рядом стоящего объекта, так как он представляет опасность. Об этом говорится в сюжете телеканала "Хабар 24", передает Tengrinews.kz.

С прошлого года жители жилого комплекса пытаются остановить застройщика, который начал рыть котлован рядом с их домами. Люди неоднократно говорили о том, что грунт необходимо укрепить до весны, чтобы избежать обрушений. В ответ в строительной компании заявили, что уже укрепили бетон. Но как оказалось, это не помогло, и грунт рядом с ЖК стал сходить.

"Жильцы находятся просто в шоке. Потому что квартиры здесь были действительно не дешевые. Люди покупали для более спокойного и комфортного проживания. А сейчас наш ЖК, получается, как объект боевых действий: везде котлованы, трещины. Люди просто боятся здесь жить. У нас идет сход грунта в сторону котлована. Самая опасная вещь, что мы можем потерять половину двора", - рассказал председатель ОСИ ЖК Mountain Drive Руслан Килимов.



Жильцы элитного ЖК теперь бегут отсюда. В квартирах уже начали появляться трещины, и люди опасаются за свою жизнь. Многие остаются ночевать у своих родственников.

"Сейчас это грозит катастрофой, трагедией. Надо эту стройку приостановить. Запретить строительство, точечное в особенности. Потому что рядом построенные, существующие дома в любом случае страдают, когда в нескольких, 10-15 метрах, идет стройка. Они трескаются, целостность начинает разрушаться", - заявила жительница ЖК Mountain Drive Айгуль Утемисова.

После обращения жильцов в Управление градостроительного контроля Алматы в отношении застройщика началась внеплановая проверка, которая выявила нарушения в положительном экспертном заключении, выданном застройщику частной компанией. Она закрыла глаза на недочеты, связанные с подпорной стеной вдоль земельного участка. И заключение было аннулировано. Стройку приостановили.

"Было сделано торкретирование, которое, предположительно, должно было держать. Но торкрет не выдержал. В связи с этим произошло обрушение. Сейчас строим подпорную стену, укатываем грунт, для того чтобы дальше это все не поехало", - сообщил инженер проекта Дмитрий Цой.

Сейчас жильцы недоумевают, как изначально застройщик смог получить все разрешительные документы? Ведь очевидно, что грунт в этой местности неустойчивый, и массовая застройка представляет опасность, говорят они. И теперь категорически против такого соседства.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика