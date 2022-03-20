"Жильцы просто в шоке". Люди бегут из элитного ЖК в Алматы

Грунт сошел близ жилого комплекса Mountain Drive в Алматы, в связи с этим обеспокоенные жильцы требуют прекратить застройку рядом стоящего объекта, так как он представляет опасность. Об этом говорится в сюжете телеканала "Хабар 24", передает Tengrinews.kz.
С прошлого года жители жилого комплекса пытаются остановить застройщика, который начал рыть котлован рядом с их домами. Люди неоднократно говорили о том, что грунт необходимо укрепить до весны, чтобы избежать обрушений. В ответ в строительной компании заявили, что уже укрепили бетон. Но как оказалось, это не помогло, и грунт рядом с ЖК стал сходить.
"Жильцы находятся просто в шоке. Потому что квартиры здесь были действительно не дешевые. Люди покупали для более спокойного и комфортного проживания. А сейчас наш ЖК, получается, как объект боевых действий: везде котлованы, трещины. Люди просто боятся здесь жить. У нас идет сход грунта в сторону котлована. Самая опасная вещь, что мы можем потерять половину двора", - рассказал председатель ОСИ ЖК Mountain Drive Руслан Килимов.
Жильцы элитного ЖК теперь бегут отсюда. В квартирах уже начали появляться трещины, и люди опасаются за свою жизнь. Многие остаются ночевать у своих родственников.
"Сейчас это грозит катастрофой, трагедией. Надо эту стройку приостановить. Запретить строительство, точечное в особенности. Потому что рядом построенные, существующие дома в любом случае страдают, когда в нескольких, 10-15 метрах, идет стройка. Они трескаются, целостность начинает разрушаться", - заявила жительница ЖК Mountain Drive Айгуль Утемисова.
После обращения жильцов в Управление градостроительного контроля Алматы в отношении застройщика началась внеплановая проверка, которая выявила нарушения в положительном экспертном заключении, выданном застройщику частной компанией. Она закрыла глаза на недочеты, связанные с подпорной стеной вдоль земельного участка. И заключение было аннулировано. Стройку приостановили.
"Было сделано торкретирование, которое, предположительно, должно было держать. Но торкрет не выдержал. В связи с этим произошло обрушение. Сейчас строим подпорную стену, укатываем грунт, для того чтобы дальше это все не поехало", - сообщил инженер проекта Дмитрий Цой.
Сейчас жильцы недоумевают, как изначально застройщик смог получить все разрешительные документы? Ведь очевидно, что грунт в этой местности неустойчивый, и массовая застройка представляет опасность, говорят они. И теперь категорически против такого соседства.
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