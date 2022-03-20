Врач онкоцентра избил медсестру за отказ от интима в Кызылорде

Об этом случае в группе "Кызылорда" в социальной сети Facebook рассказала гражданская активистка Zhamilya Kassymkhan.По словам активистки, это произошло 3 марта 2022 года в отделении платной хирургии онкоцентра, где хирург А. К. и реаниматолог М. А. в ночной смене распивали спиртные напитки."Ночная смена. Вдруг в пьяном угаре реаниматолог М. А. зовет медсестру А. в другой блок на 5-й этаж и начинает применять действия сексуального характера. Медсестра отбивается и кусает его руку, тот не переставал показывать свое желание экстремального секса. Девушка говорила ему, что это харассмент на рабочем месте, но пьяный реаниматолог не стал останавливаться, сильно избивал. В итоге он толкнул ее с лестницы за отказ. Испугавшаяся девушка пытается убежать, но он приказывает ей молчать, иначе вылетит с работы. Позже он несколько раз звонил медсестре, чтобы она принесла ему льда. Так же, позже звонит другой медсестре, чтобы та сделала ему массаж", - написала автор поста.Далее Zhamilya Kassymkhan пишет, что в это же время хирург А. К. в состоянии алкогольного опьянения пытается пробраться к пациентке. Другие медсестры пытаются его успокоить. Услышав о действиях врачей, ночью приехал заместитель директора по лечебной части областного онкологического центра, который, увидев пьяных хирургов - ничего не предпринял."Поговорив с медсестрами разных отделений, я узнала, что эти врачи на ночных сменах заставляют делать интимный массаж, склоняют к сексу на рабочем месте и совершают оргии. Все молчат, боятся. Медсестра А. писала заявление директору и его заместителю, потом в облздрав и в полицию. Нигде не рассматривали. Только вчера полиция зарегистрировала заявление, когда девушка вызвала 102", - добавила она.В Кызылординском областном онкологическом центре ответили, что об этом инциденте знают, по нему было проведено служебное расследование."По описанному вами инциденту, 15 марта 2022 года обратилась мать медицинской сестры А. В связи с этим создана комиссия по проверке данного инцидента для проведения служебного расследования. 16 марта с врачами А. М. и К. А. был расторгнут трудовой договор. Информация, которую вы предоставляете ложная (что данные врачи продолжают свою трудовую деятельность). Касательно вашего заявления о преступлении, совершенного против личности, рассмотрение данного вопроса не входит в компетенцию Областного Онкологического Центра, в связи с чем обратитесь в правоохранительные органы", - отметили в онкоцентре.В департаменте полиции Кызылординской области сказали, что по заявлению управление полиции Кызылорды проводит проверочные мероприятия.