Машиниста ищут после обрушения трубы на ТЭЦ в Петропавловске

Спасатели ищут машиниста-обходчика, который пропал после обрушения первой из трех труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Также озвучена предварительная причина происшествия, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"На станции обрушения работают все службы ЧС, медицинские работники, сотрудники прокуратуры и полиции. По предварительным данным неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-розыскные мероприятия.", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Северо-Казахстанской области.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, созданная по указанию прокурора области.
"Возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия. Для установления причины разрушения привлечены специалисты и будут назначены необходимые экспертизы", - пояснили в прокуратуре.
Ситуация взята акимом области и прокурором области на особый контроль.
"По поводу жертв на данный момент информации не имеется, ведется перекличка всего личного состава ТЭЦ-2. На месте ведутся аварийные работы. Обвалилась примерно половина трубы, повреждены строения вокруг нее. "Казгидромет" давал сегодня данные о порывах ветра с 9-17 метров в секунду, вследствие данных порывов ветра произошло обрушение. Это предварительная причина на данный момент", - сказал заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин.
Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, в настоящее время теплоснабжение в городе подается с пониженными параметрами. Готовится ввод в работу резервных котлов, подача электроснабжения осуществляется в штатном режиме.
Напомним, на Петропавловской ТЭЦ-2 обрушилась первая из трех труб. Ее ввели в эксплуатацию в 1961 году. Высота конструкции - 150 метров, вес – несколько тысяч тонн.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.