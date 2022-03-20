Машиниста ищут после обрушения трубы на ТЭЦ в Петропавловске

Спасатели ищут машиниста-обходчика, который пропал после обрушения первой из трех труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Также озвучена предварительная причина происшествия, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"На станции обрушения работают все службы ЧС, медицинские работники, сотрудники прокуратуры и полиции. По предварительным данным неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-розыскные мероприятия.", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Северо-Казахстанской области.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, созданная по указанию прокурора области.



"Возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия. Для установления причины разрушения привлечены специалисты и будут назначены необходимые экспертизы", - пояснили в прокуратуре.



Ситуация взята акимом области и прокурором области на особый контроль.



"По поводу жертв на данный момент информации не имеется, ведется перекличка всего личного состава ТЭЦ-2. На месте ведутся аварийные работы. Обвалилась примерно половина трубы, повреждены строения вокруг нее. "Казгидромет" давал сегодня данные о порывах ветра с 9-17 метров в секунду, вследствие данных порывов ветра произошло обрушение. Это предварительная причина на данный момент", - сказал заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин.



Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, в настоящее время теплоснабжение в городе подается с пониженными параметрами. Готовится ввод в работу резервных котлов, подача электроснабжения осуществляется в штатном режиме.



Напомним, на Петропавловской ТЭЦ-2 обрушилась первая из трех труб. Ее ввели в эксплуатацию в 1961 году. Высота конструкции - 150 метров, вес – несколько тысяч тонн.