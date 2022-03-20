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Машиниста ищут после обрушения трубы на ТЭЦ в Петропавловске

Просмотров:292 Опубликовано: Вчера, 22:59
Машиниста ищут после обрушения трубы на ТЭЦ в Петропавловске
Фото из открытых источников
Спасатели ищут машиниста-обходчика, который пропал после обрушения первой из трех труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Также озвучена предварительная причина происшествия, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"На станции обрушения работают все службы ЧС, медицинские работники, сотрудники прокуратуры и полиции. По предварительным данным неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-розыскные мероприятия.", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Северо-Казахстанской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, созданная по указанию прокурора области.

"Возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия. Для установления причины разрушения привлечены специалисты и будут назначены необходимые экспертизы", - пояснили в прокуратуре.

Ситуация взята акимом области и прокурором области на особый контроль.

"По поводу жертв на данный момент информации не имеется, ведется перекличка всего личного состава ТЭЦ-2. На месте ведутся аварийные работы. Обвалилась примерно половина трубы, повреждены строения вокруг нее. "Казгидромет" давал сегодня данные о порывах ветра с 9-17 метров в секунду, вследствие данных порывов ветра произошло обрушение. Это предварительная причина на данный момент", - сказал заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, в настоящее время теплоснабжение в городе подается с пониженными параметрами. Готовится ввод в работу резервных котлов, подача электроснабжения осуществляется в штатном режиме.

Напомним, на Петропавловской ТЭЦ-2 обрушилась первая из трех труб. Ее ввели в эксплуатацию в 1961 году. Высота конструкции - 150 метров, вес – несколько тысяч тонн.


Источник: Tengrinews.kz
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