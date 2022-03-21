"Сбоем могут воспользоваться мошенники" - Wildberries предупредил покупателей

Интернет-магазин Wildberries обратился к покупателям, передает Tengrinews.kz.



"Сейчас активно работаем над тем, чтобы уведомления о возврате средств были видны всем покупателям, а также над обновлением информации о заказанных товарах в личных кабинетах покупателей из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Узбекистана", - сообщили сотрудники интернет-магазина в официальном Telegram-чате для покупателей.



Вместе с тем сбоем в системе магазина могут воспользоваться мошенники, сообщает магазин. Wildberries напоминает, что оплата товаров осуществляется только в личном кабинете, а возврат денежных средств происходит автоматически.



"Мы не отправляем ссылки на оплату или возврат в личных сообщениях в мессенджерах и соцсетях, не запрашиваем у вас коды и другие конфиценциальные данные. Не просим произвести оплату для последующего возврата денег. Просим вас не сообщать подобную информацию третьим лицам и не переходить по ссылкам, которые вам отправляют", - отметили в интернет-магазине.