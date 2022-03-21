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"Сбоем могут воспользоваться мошенники" - Wildberries предупредил покупателей

Просмотров:322 Опубликовано: Сегодня, 12:30
"Сбоем могут воспользоваться мошенники" - Wildberries предупредил покупателей
Иллюстративное фото
Интернет-магазин Wildberries обратился к покупателям, передает Tengrinews.kz.

"Сейчас активно работаем над тем, чтобы уведомления о возврате средств были видны всем покупателям, а также над обновлением информации о заказанных товарах в личных кабинетах покупателей из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Узбекистана", - сообщили сотрудники интернет-магазина в официальном Telegram-чате для покупателей.

Вместе с тем сбоем в системе магазина могут воспользоваться мошенники, сообщает магазин. Wildberries напоминает, что оплата товаров осуществляется только в личном кабинете, а возврат денежных средств происходит автоматически.

"Мы не отправляем ссылки на оплату или возврат в личных сообщениях в мессенджерах и соцсетях, не запрашиваем у вас коды и другие конфиценциальные данные. Не просим произвести оплату для последующего возврата денег. Просим вас не сообщать подобную информацию третьим лицам и не переходить по ссылкам, которые вам отправляют", - отметили в интернет-магазине.


Источник: tengrinews.kz
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