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Западные ценности утратили доверие - посол Китая в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:20
Западные ценности утратили доверие - посол Китая в Казахстане
© AP Photo / Ng Han Guan
Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Казахстане назвал антироссийские санкции "политическим шоу".

Посол Китая в Казахстане резко охарактеризовал бесчисленные санкции, которые Запад обрушил на Россию.
Чжан Сяо отметил, что Китай выступает только за мир, и то, чего желает Поднебесная - это примирить конфликтующих. Однако это не значит, что Китай присоединится к западным санкциям против России.

"Практика доказывает, что санкции не приводят к ожидаемым результатам, а наоборот, к новым противоречиям. Злоупотребление санкциями чревато катастрофическими последствиями", - отметил посол.

Он удивился абсурдности санкций, когда под запрет попадают "даже российские кошки", и конфискована частная собственность граждан России.
Наряду с политическими деятелями, под санкции попали деятели науки и культуры, спортсмены, не имеющие никакого отношения к политике.

"После этого политического шоу коллективного Запада, который пропагандировал, что "наука без границ", "спорт вне политики", "частная собственность неприкосновенна", "свобода слова" и т.д. - все эти западные ценности теперь утратили доверие. Западу следовало бы поумерить пыл морализаторства", - заключил посол.


Источник: sputnik.kz
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