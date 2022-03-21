Западные ценности утратили доверие - посол Китая в Казахстане

Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Казахстане назвал антироссийские санкции "политическим шоу".
Посол Китая в Казахстане резко охарактеризовал бесчисленные санкции, которые Запад обрушил на Россию. Чжан Сяо отметил, что Китай выступает только за мир, и то, чего желает Поднебесная - это примирить конфликтующих. Однако это не значит, что Китай присоединится к западным санкциям против России.
"Практика доказывает, что санкции не приводят к ожидаемым результатам, а наоборот, к новым противоречиям. Злоупотребление санкциями чревато катастрофическими последствиями", - отметил посол.
Он удивился абсурдности санкций, когда под запрет попадают "даже российские кошки", и конфискована частная собственность граждан России. Наряду с политическими деятелями, под санкции попали деятели науки и культуры, спортсмены, не имеющие никакого отношения к политике.
"После этого политического шоу коллективного Запада, который пропагандировал, что "наука без границ", "спорт вне политики", "частная собственность неприкосновенна", "свобода слова" и т.д. - все эти западные ценности теперь утратили доверие. Западу следовало бы поумерить пыл морализаторства", - заключил посол.
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