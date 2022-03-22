Школьную программу о "развитии ЛГБТ" в РК назвали фейком

В Министерстве образования и науки РК опровергли слухи о том, что в Казахстане готовят программу для школьников о развитии ЛГБТ, передает BaigeNews.kz.



В ведомстве уточнили, что слухи начали распространятся в интернете. Информацию о такой программе в МОН РК назвали ложными.



В МОН уточнили, что учебных программ и дисциплин по пропаганде тем, связанных с ЛГБТ, нет и не будет.



"В соцсетях распространяется ложная информация о том, что в Казахстане, якобы, готовят программу для школьников о "развитии ЛГБТ" и "школьный курс по секспросвету". Такая информация абсолютно не соответствует действительности. Это очередной фейк, и каких-либо учебных программ и дисциплин по пропаганде таких тем нет и не будет. Казахстанские учителя, которые учат детей патриотизму, трудолюбию и семейным ценностям, не являлись и не являются инициаторами подобных начинаний", — говорится в заявлении Министерства образования и науки РК.

