Счастье после 30-ти, и моё место под солнцем!

Почему у нас принято считать, что в 30 лет заканчивается молодость, а вместе с ней и все прекрасное и беззаботное в жизни человека? Для многих это некий рубеж, когда ты вдруг резко становишься старым. Жизнь делится на "до" 30 и "после".

Динара Бекболаева

Не вышла замуж до 30 - старая дева. Рожает в 30 - старородящая. Не успела сделать карьеру или оттянуться с друзьями - ну, поздно уже после 30-то. Да, такие претензии в основном задевают женщин. Но справедливости ради признаем, что от этого стереотипа страдают и мужчины.

Каюсь, я и сама долгое время считала, что жизнь после 30 заканчивается, пока мне не стукнул этот пугающий возраст. Мне сейчас 33, и, забегая вперед, скажу, что последние три года были лучшими за все время, пока я живу на этом свете. Самые запоминающиеся события, самые яркие отношения, безумные приключения случились со мной именно после “тридцатника”.

Десять лет назад мне попалась статья о женщине, которая в 40 с чем-то лет бросила престижную должность в одном из крупнейших банков Казахстана и отправилась в соло-путешествие. Помню, как сильно поразил меня ее поступок. Даже восхитил, можно сказать. Но, у меня в голове не умещалось - как так можно взять и бросить карьеру? Да еще и наплевать на мнение окружающих, которые, конечно же, осудят. Я сама в тот момент грезила карьерным ростом и сильно переживала насчет того, что обо мне думают люди. А она, эта женщина, в интервью с горящими глазами рассказывала о своих планах на предстоящий год, и о том, куда она поедет.

Возможно, если бы все размышляли, как она, то счастливых людей было бы больше. Не обязательно все бросать и уезжать на край света. Но, хотя бы не ставить на себе крест, если тебе уже не 20. И наслаждаться жизнью, какие бы цифры не показывал твой паспорт. Звучит, как утопия, согласна. Мы, люди, привыкли страдать, более того, мы любим это дело. Страдать на нелюбимой работе, в нелюбимых отношениях, в нелюбимой одежде, в нелюбимой стране. И при этом мало, кто пытается это изменить. Ведь для этого нужна огромная смелость: во-первых, признаться себе, что ты идешь не туда и хочешь перемен. Во-вторых, подготовиться к тому, что твои попытки изменить течение столкнутся с препятствиями и сопротивлением. В-третьих, самое главное - верить в себя и продолжать двигаться. Как говорит мой психолог, можно однажды рискнуть и остаться счастливым на всю жизнь.

Есть основания полагать, что наше общество меняется. В лучшую сторону, конечно. Поменялось мировоззрение. Смею предположить, что 30 лет уже не так сильно пугают, как раньше. Недавно Бюро национальной статистики опубликовало результаты исследования, согласно которым возраст, когда казахстанцы решают вступить в брак, медленно, но верно сдвигается в сторону 30. Девушки предпочитают выходить замуж после 25 лет, а мужчины женятся после 28 лет. А это уже серьезный шаг к осознанности. Я говорю это, как человек, родившийся и выросший на юге Казахстана. Там с 18 лет девушки начинают испытывать мощное давление со стороны родственников по поводу скорейшего замужества. Этот гул вокруг заглушает собственный голос. Отходят на второй план твои мечты и планы, человек включается в гонку за “женихом и браком”.

Счастье состоит из многих компонентов, и отношения между людьми - только один из них. На первом месте, пожалуй, самореализация. Если ты находишься на своем месте, занимаешься любимым делом и в целом доволен

собой, то и окружение подбирается под стать. Главный критерий того, как понять, что ты счастлив - по утрам ты хочешь просыпаться. Проснуться и идти жить.

Ежегодно исследователи World Happiness Report совместно с ООН и Оксфордским университетом публикуют глобальный рейтинг «самых счастливых стран». По традиции, в топ-10 входят развитые европейские страны. Но и Казахстан не в самом хвосте. В этом году мы заняли 49 место в рейтинге счастливых стран. Аналогичное исследование проводит и наше Бюро нацстатистики. В марте 2024 года специалисты провели опрос и выяснили, что лишь 41,8% казахстанцев удовлетворены своей жизнью. Стоит отметить, что до пандемии этот показатель был выше - 57,7%. Но самое любопытное - это то, что в селах люди живут счастливее, чем в городах.

Возможно, в деревне жители знают секрет, который неведом нам.

Если бы мне 10 лет назад, когда я читала интервью той смелой женщины, сказали, что я тоже однажды все брошу и уеду жить в другую страну, я бы, скорей всего, не поверила. Я на тот момент и представить бы не смогла, что до невозможности влюблюсь в море и больше не захочу жить вдали от него. И именно рядом с ним я встречу настоящих друзей, любовь, и самое главное - себя. Наверное, это и называется - найти свое место под солнцем. И, поверьте, это можно сделать в любом возрасте.

Динара Бекболаева