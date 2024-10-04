Отравление за счет государства

Одна из моих дочерей в этом году пошла в первый класс. Помимо бесплатных знаний, теплого кабинета, парт, освещения и бережного отношения к ее психике, государство пообещало позаботиться о том, чтобы все младшеклассники, вне зависимости от семейных бюджетов их родителей, получали питание в школе. Инициатива, на мой взгляд, правильная. Однако два недавних случая с массовым отравлением детей в Мунайлинской и Бейнеуской районных школах заставили меня усомниться в необходимости принимать такую заботу. Теперь я с облегчением узнаю, что в столовой дочь не кушала, потому что не любит такой суп, и с настороженностью наблюдаю за ее самочувствием, когда она сообщает, что было очень вкусно и она все съела...

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Свыше 400 детей обратились в больницу в Мунайлинском районе. Проверка санврачей показала целый букет разнообразных нарушений, даже читать о которых было крайне неприятно. Это как надо было запустить своих сотрудников, наплевать на санитарные нормы при закупе и обработке продуктов, чтобы сотни младшеклассников единоразово оказались на больничных койках? Благо, обошлось без летальных исходов. А как это скажется на здоровье каждого ребенка - еще неизвестно. И, тем не менее, это только одна школа, которая, условно, «спалилась». Что происходит в других столовых - доподлинно никому неизвестно.

Пытаясь разобраться с тем, что лучше - запретить ребенку питаться в столовой и таким образом избавиться от страха, либо довериться судьбе и постараться не думать о плохом, на всякий случай закупив таблетки от отравления, я пришла к выводу, что оба эти варианта - в корне не верны. Ведь ГОСУДАРСТВО - это не какой-то добрый дядя меценат, протянувший руку помощи нашим голодным деткам, это, по сути, мы все, а тетеньки в белых халатах с колпаком на голове - наши наемные сотрудники.

Так какого рожна, хочу я спросить, мы не имеем возможности заранее проверить, соответствует ли компания, выигрывшая тендер на обеспечение питанием детей, всем требованиям? Почему необходимо ждать жалоб в санэпиднадзор, которые, как правило, связаны с уже крайней степенью запущенности ситуации?

Кто-то очень умный скажет: «Ирина, вы не понимаете. Все это делается для исключения коррупции. Ведь раньше СЭС приходила к этим бедным работникам столовой и общепита по 10 раз в месяц, штрафовала за всякие мелочи, и кормить детей им было просто не на что после выплаты штрафов и взяток....», и вы наверное будете правы. Но действительно ли именно так борются с нечистыми на руку ревизорами? Возможно, стоило изменить правила, исключить изжившие себя требования, разделить нарушения по категориям, вести видеозапись, оцифровать систему... В общем, как-то подумать, поработать над вариантами. Но... просто отменить? Вы серьезно? То есть, несмотря на то, что «в годы жесткого террора СЭС», когда предприниматели боялись, что проверка может нагрянуть в любой момент, они все равно нарушали, а мы, государство имею ввиду, не нашли ничего умнее, кроме как сказать: «Ребята, мы вам доверяем. Теперь давайте сами, как хотите. Правила, пожалуйста, вот там расписаны на ста листах. Вы их все равно соблюдайте, но мы придем к вам только в случае ЧП, не раньше»... Нет ничего удивительного, что сейчас вся страна пришла к точке, в которой бизнесмен, работающий по госзаказу, является неприкасаемым. Если утрировать, то получается, что тетя с колпаком на голове, получив деньги из наших налогов, берет наших детей и кормит тем, чем хочет и как хочет. А мы с вами просто наблюдаем, без права вмешиваться. Причем, ситуация дошла до абсурда. Нам уже не столь важно, положила ли она фарш в котлеты и есть ли необходимые по санитарным нормам микроэлементы в этом обеде, главное, чтобы сама тетенька и ее помощницы не болели стафилококком и не угробили наших деток? Это что за новые нормы такие, и почему мы должны думать, что это в порядке вещей?

Когда произошла трагедия, иначе я назвать отравление 460 детей не могу, министерства страны хватались за голову, прилетали сюда, грозились пальчиками, и, вздыхая, обещали провести проверки во всех школах. Один раз?

Можно ли действительно довериться тому, что это только две школы в Мангистау что-то там не соблюдали, а остальные идеальны во всех отношениях?

Если бы спросили меня, я б конечно сказала - пора, уважаемый Касым-Жомарт Токаев, возобновлять проверки. Пусть не в таком виде, как раньше, но надо. Однако, как вы наверняка догадались, меня никто не спрашивал, а дети в школу ходят каждый день, и верить на слово становится не так просто.

Поэтому, не дожидаясь изменений в законе, предлагаю подключать народный контроль. В каждой школе есть родительские комитеты, которые вполне могут взять на себя роль тех самых ревизоров. Раз в месяц, а может и реже, обедать в столовой, обращать внимание на качество продуктов, отправлять их в лабораторию при малейших подозрениях, наблюдать за чистотой и опрятностью. Конечно, никакого права ходить с белым платочком по кухонному цеху у нас нет и мы его не просим. Однако сам факт родительского небезразличия, возможно, станет поводом бережней относиться к здоровью детей и тщательнее соблюдать санитарные нормы, в том числе и в части здоровья своих сотрудников.

Ирина Логвинова