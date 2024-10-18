Про отопление...

Хотела начать этот пост с матерного слова, которое красочно и емко обозначает мое разочарование в подготовке к отопительному сезону, но знаю, что редактор подобное усиление слога не пропустит. Приходится писать намеками. Думаю, в целом слово это звучало не раз за прошедшую неделю из уст всех жителей Актау. А некоторые начали произносить его еще летом, купаясь в холодной воде. Слово это знакомое, однако его написание, увы, ни коим образом не исправит сложившуюся ситуацию и не облегчит страдания горожан.

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Смотрю я на «цирк дю Солей», развернувшийся на этой неделе в нашем городе, и диву даюсь. Неужели в глазах местных властей мы, все жители города, выглядим как глупая масса, которой можно откровенно лгать, не стесняясь и не пытаясь как-то объяснить свои промахи?

Позиция «мы дали отопление по графику», а дальше - это не к нам... вызывает раздражение. Когда, наконец, взрослые дяди научатся брать ответственность за принятые решения.

Почему за «косяки» одних сейчас по «голове» активно получают другие? На каком основании многоуважаемый областной акимат, курирующий ремонт магистрали тепловых сетей, не объяснил жителям, что благодаря затянувшемуся капремонту наладка отопления может занять до нескольких недель, и это при условии, что сама магистраль в порядке.

Теперь чиновники гордо подписывают отчеты о проделанной работе, периодически заглядывая в телеграм-чат акимата, который буквально «разрывается» от негодования горожан. В управлении ЖКХ обещали завершить все в конце лета, потом в сентябре, потом в конце сентября... Почему ваше заявление, что все идет согласно плану, не упоминает, а каков был план? Разозлить население? Отменить уроки в школах? Повысить продажи бойлеров и обогревателей?

Издевательское заявление, что МАЭК подал отопление, звучит как оскорбление в ситуации, когда тепло в домах 15 октября не получил никто. Сводки о том, что в каких-то микрорайонах по тем или иным причинам пока нет тепла, вызывают недоумение. Лично я просила чиновников назвать адреса счастливчиков, которые уже комфортно пользуются благами цивилизации в виде отопления и горячей воды. Не назвали.

Когда, наконец, власти поймут, что идеальный способ не нарываться на раздражение жителей - это говорить правду. Как есть. Тогда, конечно, люди не будут сильно рады, но хотя бы ощущение, что их держат за дураков, пройдет.

Здравомыслящие граждане понимают, что невозможно подготовиться к отопительному сезону с пустыми трубами. На это и в прошлые годы уходило больше месяца. И без аврального режима сыпались жалобы от жителей, но теперь ситуация вообще аховая, и мне интересно - а почему?

Почему нужно было раскапывать город в мае, если трубы начали приходить лишь в августе? Действительно ли по правилам реконструкции нужно 3 месяца смотреть на разрытые траншеи, чтобы ремонт прошел «по плану»?

Правда ли, что только на единственном заводе в соседней стране делают именно те самые необходимые под нашу воду трубы, или же это было чье-то субъективное решение?

Вопросов, как всегда, больше, чем ответов. Нам, жителям города, с учетом надвигающихся морозов и безвыходности ситуации остается лишь терпеть и верить в лучшее. Однако «закидывать мусор под ковер», на мой взгляд, не лучшее решение. Не отвечать на запросы журналистов, игнорировать жалобы людей, пытаться выглядеть «красиво» - это неверная политика. И пусть нам повезет, и мы не замерзнем этой зимой. Мы уже многое умеем. Нас приучили запасаться питьевой водой впрок, мы видим горячую воду шесть месяцев в году, мы учимся согреваться в холодных квартирах, мы - мастера по очистке и фильтрации жидкой субстанции, текущей из крана... В общем, с Дубаем на Каспии как-то не задалось...

Ирина Логвинова