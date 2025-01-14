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14.01.2025, 14:52

Я женщина... и мне страшно

Авторская колонка 0 2 930

История девочки Алины, ставшей жертвой насилия и похищения пяти мужчин, что-то «сломала» в моем восприятии реальности. Этот жуткий случай больше похож на какой-то кровожадный триллер, куда режиссер попытался «впихнуть» все возможные элементы ужасов: побои, психологические пытки, материальное насилие, сексуальное, элементы рабства, наркотики и прочее. Изюминкой на торте «в конце фильма» стали улыбки подозреваемых, получивших небольшие сроки и надеющихся на то, что скоро они снова появятся на улицах города...Эта история девушки, которая просто шла с работы домой по темной улице освещая свой путь фонариком телефона и стала жертвой пяти неадекватных мефедронщиков, вызывает у меня сковывающий страх и нежелание выходить на улицу.

коллаж Lada.kz
коллаж Lada.kz

У меня три дочери. И то, во что сегодня превратился Актау мне не нравится. История, начинающаяся со слов: «Они подумали, что это закладчица», - совершенно не внушает добропорядочным гражданам успокоения. Это что за «санитары леса»? Если человек распространяет наркотики, он должен сидеть в тюрьме. Ни у кого нет права его избивать, насиловать, брать на него кредиты, удерживать в плену по несколько дней. Объясню, для тех, кто живет в счастливом неведении. «Закладчиками» называют людей, распространяющих наркотики. Тех, кто нанимается к условному «барыге» в качестве человека, который закладывает маленькие дозы под лавки, деревья, в скрытых местах. Его работа не пыльная. Кладешь дозу, фотографируешь место и геолокацию, отправляешь в телеграм-чат «хозяину». Вот на таких распространителей «охотились» подсудимые. Просто потому, что уже вошло в привычку, что «закладчик» не пойдет писать заявление в полицию, потому что побоится получить бонусом тюремный срок. Этим и пользуются «санитары леса»...

Однако, для некоторой  группы людей, по всей видимости, подобная «чистка улиц» стала привычной нормой. Почему? Кто позволил?!

В нашем городе, размером с изюминку,  полицейские знают каждую бродячую собаку в лицо, не то, что употребляющих наркотики рецидивистов. Мне сложно поверить в то, что данная группа лиц, впервые совершала нечто подобное. Криминализация человека в группе не происходит одномоментно: сначала украл конфету (мама просто поругала), потом побил мальчика на улице (родственники отмазали), затем избил «плохого человека» (и тебя даже кто-то похвалил), «закладчика» обворовал (он заявление не написал) и дальше по нарастающей... Чудовища растут постепенно, с тихого согласия правоохранительных органов и, собственно, их близких.

А что делать нам, жителям Мангистау, Казахстана, в мире, где женщина может стать жертвой взрощенных системой обдолбышей, считающих себя при этом Бетменами?

В мире, где педофил, демонстрирующий свой тухлый член в лифте детям и лапающий их грязными руками, наказывается на 50 суток ареста вместо тюремного заключения?

Наша судебная система настолько лояльна, что порой до нее даже дело не доходит, а в случаях, когда папка с доказательствами все же легла на стол вершителя судеб почему-то находятся лазейки для маневров в сторону смягчения наказания.

Как нам быть? Смириться? Бороться? Устраивать самоизоляцию и ждать, когда вся эта нечисть уничтожит друг друга?! Хотелось бы получить подробную инструкцию по безопасности проживания в Актау. Не пускать детей одних из дома, не включать фонарики на улице, не ходить одной в темное время... какие сейчас требования к безопасности, можно нам пожалуйста выдать обновленную версию?

Как так получилось, что банды шакалов и извращенцев «правят» в нашем городе?!

Еще совсем недавно я думала, что наша страна является безопасной и мирной. Мне было не страшно воспитывать в ней детей, отпускать их в магазин, на прогулки и  самой находится на улице одной. К сожалению, ощущение защищенности прошло. Теперь мне страшно...практически всегда.

Ирина Логвинова

 

 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
11900
11900
Я- женщина! И мне тоже страшно... Страшно за себя, за детей. Суд не может защитить даже от собственного мужа. Мне повезло с мужем, но может не повезти с совершенно посторонними людьми.
15.01.2025, 04:55
Good Citizen
Good Citizen
наши судебная и правоохранительные системы прогнили насквозь. тотальная коррупция, кумовство, все друг друга знают, все друг другу друзья, сватья, братья, корешы. добиться правосудия в кз становится больше исключением из правил, чем правилом. замена людей здесь не поможет, они все из одного теста. нужно судебную и правоохранительную системы полностью передать комиссии из представителей других дружественных государств, например китайцам, или японцам, или англичанам, или американцам. то есть государствам с низким процентом коррупции, где не церемонятся с преступниками и торжествует правосудие.
14.01.2025, 12:49
Adai11
Adai11
Таким нужно одна статья Закона, при людный расстрел, 20 грам свинца и все
14.01.2025, 10:00
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