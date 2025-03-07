Синдром Золушки и другие сказочные диагнозы

В канун прекрасного праздника мне захотелось поговорить о главном в нашей жизни - о счастье и любви! Как приходят в нашу жизнь эти понятия, кто является для нас примером и предметом обожания, и почему со временем рушатся наши воздушные замки.

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Как давно вы вспоминали о любимых в детстве фильмах и мультиках? Было такое, что пересмотрев какой-нибудь «Клон», вдруг осознали, что главные персонажи, за которых вы раньше болели всей душой, вдруг кажутся вам неадекватными эгоистами? Мне просто хотелось дать отрезвляющий шапалак той самой Жади, чтобы она прекратила ныть по какому-то слюнтяю и обратила уже внимание на своего мужа?

А «Секс в большом городе»? Это что вообще за сюжет-то такой. Десять лет мужчина «мечты» всячески избегает близких отношений, держит на расстоянии вытянутой руки, терпит твою «любовь» с другими, женится на нелюбимой, разводится, живет своей жизнью, периодически давая о себе знать, а потом вдруг неожиданно понимает, что время поджимает, и кроме тебя у него никого нет. Напоследок бросает тебя перед алтарем, а затем вы встречаетесь, он смотрит глазами кота из Шрека и все… любовь. Для кого написаны эти сюжеты?

А сказки? Сплошные самопожертвования. Возьмем, например, Золушку. Ведь если убрать романтизацию этой истории, девушка выскочила замуж за человека, с которым два часа потанцевала на балу и который даже не запомнил, как она выглядит. Меня бы такой жених скорее насторожил, чем обворожил.

Белль из сказки «Красавица и чудовище»: ну типичные отношения абьюзера и жертвы, мечтающей, что когда-нибудь ее любовь растопит его агрессию. Русалочка тоже с диагнозом. Мужик просто рыбу ловил, а она уже напридумывала себе великое счастье. И голос отдала, и ноги сделала (грудь, губы, подтяжку лица – если осовременить).

Подумала, быть может советская классика будет психологически здоровее. Но нет. Припомнила «Морозко». Там главную героиню озолотили за то, что она солгала дедушке. А той, которая говорила правду, наоборот, он навредил. Конечно, грубить деду, даже если ты не знаешь, что он может принести дары, нехорошо. Но ведь и врать плохо? Разве не так? Какой урок тут преподан? Терпи, лги…воздастся?

И так практически повсеместно. Сложилось ощущение, что у авторов этих сюжетов либо не было дочерей, либо же они в принципе не планировали показывать это детям.

Что принцессы нездоровы на всю голову, это понятно. Мне стало интересно другое – мужские роли в девчачьих сказках. Сплошные пассивы. Приходят в конце, говорят «ждал тебя всю жизнь», она поплыла и все… через минуту свадьба. Никаких проверок отношений, знакомств с родителями, выяснений, а где ты, собственно прЫнц был, пока я тут с мачехой вопросы решала (злую ведьму побеждала, через круги ада проходила и т.д.). Единственным, как бы положительным персонажем, который проявил себя по-мужски и где любовь не наступила с первой секунды «чудесного спасения», является Шрек - страшный грязный, вонючий, зеленый великан. Выбор, конечно, сомнительный, но, главное же, чтобы человек был хороший.

Пока мы, девочки, впитывали с молоком матери информацию о том, что любовь приходит через самопожертвование, терпение, упорный труд и препятствия… мальчики …спасали мир! Их герои, как правило, не заводили семьи. Они побеждали врагов, бегали по крыше, ездили на бетмобилях, летали. Повзрослев и забросив комиксы, пацаны принялись осваивать компьютерные игры. Парни радостно давили непорядочных женщин машинами в ГТА, «мочили» драконов и занимались другими, более важными делами, чем просмотр «сопливых» драм.

Поэтому не стоит удивляться тому, что когда подобному прЫнцу попадает в руки «профессионально обученная жертва», он начинает вести себя как чудовище из сказки про принцессу Белль. Все очень закономерно.

В общем, рассчитывать на сказки, фильмы и сериалы нам, вчерашним детям, а сегодняшним родителям, увы, не стоит. Ничего хорошего они особо не прививают. Однако, это вовсе не означает, что смотреть их опасно. Нет. Выход там, где вход. Важно объяснить себе и ребенку, что сказка на то и сказка, что в жизни так не бывает. А научить девочку быть счастливой мама может только своим личным примером.

Самый простой и действенный метод взаимодействия с детьми прививают в самолетах, когда произносят: «Сначала наденьте кислородную маску на себя, а затем на ребенка». Этот принцип действует на всех этапах жизни. К сожалению, никакие подарки, одежда и лучшие школы не станут фундаментом для построения счастливых отношений и внутренней гармонии у ребенка, воспитывающегося в семье, где мама измотана и несчастна.

И, увы, тут, к сожалению, выходит отнюдь не сказочная история. Девочка, которую растят в неполной или неблагополучной семье, вырастая, с очень большой вероятностью наделает кучу ошибок, пытаясь угождать, заслуживать любовь, либо наоборот ее отталкивать.

Казалось бы, рецепт взращивания счастливых детей не сложнее, чем приготовление яичницы: самой быть счастливой, радоваться каждому дню, организовать дома понимающую и принимающую среду. На деле реализовать это, увы, непросто. Но ведь признание проблемы – уже начало пути к ее решению.

Поэтому, уважаемые женщины, пожалуйста, наденьте кислородную маску нежности и любви на себя, и ваш ребенок обязательно задышит счастьем!