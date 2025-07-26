От врачей — к рвачам: куда ведёт нас "портал надежды"

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Отрицательное отношение к областной больнице началось еще 13 лет назад, но об этом ниже… Сразу оговорюсь: не буду «стричь» всех «под одну гребенку», хотя отношение к нашим врачам тает на глазах. И дело не в том, что они непрофессионалы, а, скорее, претензии к самой системе здравоохранения.

Началось все в начале апреля… Муж стал жаловаться, что его шатает из стороны в сторону, походка стала слабой и неуверенной, ноги не слушаются, трудно двигаться… Думали, понаблюдаем, авось пройдет. Но никаких улучшений не наступало. В мае сделали МРТ головы – чисто, все в порядке. Сердце тоже в порядке. Нашли хорошего невропатолога. Повезло. Очень грамотный и внимательный специалист послал на УЗИ сосудов шеи… Выяснилось, что забиты сонные артерии, соответственно, кровь плохо циркулирует – оттого и штормит, и ноги не слушаются. Невропатолог дала координаты нейрохирурга… Нейрохирург, ознакомившись с анамнезом невропатолога, велел сдать огромнейший перечень анализов (это все понятно) и, ориентировочно, назначил операцию на 9 июня.

Вот только возникает вопрос: как моему, еле-еле передвигающемуся мужу, сдать весь этот перечень анализов? В сердцах он бормочет: «Дожить бы до операции»…

1 июня ноги совсем перестали ходить… муж упал… Написали об этом нейрогирургу в WhatsApp. Воскресенье – выходной день, в ответ – тишина… отнеслись с пониманием. Вызвали Скорую… Приехали в приемный покой областной больницы…

«Когда инсульт случится – тогда и приходите»

Часа два провели в приемном покое, пока мужа осматривали со всех сторон – то одни врачи, то другие… Мы им объяснили, что забиты артерии, что не может ходить, что врач должен прооперировать и т.д. Бесполезно! И вынесли вердикт: «Ну, у него же нет инсульта, мы не можем его положить в больницу». А то, что у человека ноги подкашиваются – не аргумент. Говорила, что мы заплатим любые деньги за анализы, чтобы муж не «бегал» по врачам, чтобы пройти все обследования в больнице, на что был получен ответ: «У нас нет такого оборудования, мы здесь не делаем такие анализы». Зато, пока в зале ожидания в приемном покое я рассматривала плакаты с перечнем, что такое красная, желтая и зеленая зоны, была сильно удивлена, что человек с температурой 38,5 попадает в приоритет госпитализации…Не соло нахлебавшись, поехали домой…

Тащу мужа на себе… с трудом поднялись домой… И вдруг… прилетает сообщение по WhatsApp: «Если готовы на платной основе все пройти в больнице – приходите». Конечно готовы. Ура!

…Операция прошла успешно, спасибо врачу огромное! К слову, счет за анализы и палату обошелся в 86000 тенге. При обходе нейорохирург сказал, что надо бы почистить вторую сонную артерию где-то через месяц. Договорились созвониться числа 15 июля.

Созвонились 16 числа… Врач послал мужа в поликлинику в 7 мкр. И сказал, что там скажут, какие надо пройти анализы. 17 июля анализы (в основном расклад на кровь) сданы. 21 июля муж взял на руки результаты и поехал в 26 мкр. Звонит снова хирургу, а тот говорит, что езжайте обратно в поликлинику и вставайте на портал… ок, едет обратно, в кабинете на просьбу поставить на портал, неохотно отвечают: ждите, мы вам позвоним.

Нахожу знакомого терапевта в больнице 7 мкр. Прошу ускорить «вставание» на портал. Приятно удивлена отзывчивостью и желанием помочь… 23 июля звонят и говорят, что поставили, но надо позвонить врачу, а то они якобы там могут не сразу заходить и отсматривать список на портале… Муж вечером дозванивается, а врач-нейрохирург ему говорит, что, оказывается, закончился лимит на операции… Ступор.

Получается, что анализы, которые сдавал муж, действительны всего 10 дней. А это значит, что по истечении срока надо снова их сдавать, и снова вставать на портал? Сообщаю об этом участковому терапевту… через день, это 25 июля, она звонит и говорит, что надо явиться 29 числа в областную больницу, а операция будет где-то в начале августа… И присылает перечень анализов и обследований, необходимых для того, чтобы попасть в областную больницу.

При поступлении необходимо иметь следующие документы и результаты обследований:

Направление с кодом госпитализации и выпискаиз амбулаторной карты пациента (форма

027/у)

Документ, удостоверяющий личность. Общий анализ крови (не более 10 дневной давности). Общий анализ мочи (не более 10 дневной давности). Биохимические анализы крови: креатинин, общий белок, АЛТ, АСТ, общий билирубин,

глюкоза, натрий, калий (не более 10 дневной давности).

Коагулограмма, свертываемость крови (не более 10 дневной давности). Анализ кала на яглист. Анализ крови на маркеры гепатитов В и С (с номером и датой регистрации) (не старее 10 дней). При положительных результатах обязательно заключение инфекциониста! Анализ крови на ВИЧ (с номером и датой регистрации) (не старее 10 дней) Микрореакция (с номером и датой регистрации) (не старее 30 дней) Заключение консультации инфекциониста/эпидемиолога (анамнез на COVID – 19, результат анализа (ПЦР) на COVID – 19 (3 - 5 дней).

12. Флюорография (не старее 6 месяцев)

13. ЭКГ (не старее 10 дней).

14. Группа крови и резус фактор

15.Дополнительное обследование (отметить нужное):

 Эхокардиография  ЭЭГ

 ФГДС  УЗДГ сосудов нижних конечностей

16. Консультация (отметить нужное):

 Терапевта  Кардиолога

 Невропатолога  Офтальмолога (глазное дно, периметрия),

 Гинеколога (для женщин)  Другие специалисты: ________________________

17. КТ _______________________________________ с записью результатов на компакт диске (CD).

18.МРТ ____головного мозга________________________ на аппарате не менее 1,5 тесла с записью результатов на компакт диск (CD) (не старее 3-х месяцев)!

Скажите, как это возможно успеть за 2 дня (так как 26 и 27 число – выходные), получить результаты и попасть в стационар? Почему нельзя все пройти в стационаре? Почему люди должны полуживые в жару бегать по врачам? Издевательство!

Не знаю, действуют ли медики, имеющие отношение к порталу, строго по правилам, или за портал тоже надо платить? Или это такая витиеватость в нашей системе - кто не успел, тот опоздал?…

Просьба: повесьте уже прайс-листы в больницах – что по чем стоит, чтобы люди ориентировались… Тогда, возможно, не придется ходить и кланяться всем подряд… кому и сколько…

Хотя перед входом в каждое отделение областной больницы висит «листик» с обращением типа: «Если вы столкнулись с ограничением доступа к медицинским услугам, требованиями вознаграждения или другими действиями коррупционного характера при получении медицинской помощи, немедленно звоните…». А толку?

И все же риторический вопрос остался: Почему в БЕСПЛАТНОЙ областной больнице ВСЕ платное..

В итоге муж плюнул на все и отказался от операции… Может, кому-то другому больше «повезет» на портале.

А я сижу теперь, как та старуха у разбитого корыта… Вроде ничего и не просила особенного, а сколько нервов, времени и сил ушло впустую.

Страшно… очень страшно…

Заплати или жди месяцами – Токаев о проблемах в системе здравоохранения

"В этом году в систему здравоохранения направлено почти 3,3 трлн тенге бюджетных средств. Однако отдача от таких вливаний все еще под вопросом. Перекосы между обязательствами всех участников системы медстрахования породили волну фальсификаций. Нередко пациентам предлагается получить гарантированные государством услуги на платной основе или ожидать их оказания в течение нескольких месяцев. Такая практика неприемлема", – заявил Токаев.

"Кому достанутся мои деньги, когда я умру?"

А на днях Министра здравоохранения Акмарал Альназарову спросили, кому достаются деньги, которые казахстанцы вносят за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).

Ответ "восхитил"... Вот так и живем...

Это было в 2012 году

Не буду утверждать, но, по-моему, каждому человеку приходилось в жизни хоть раз давать взятку. Брали на «лапу» и давали всегда. Возможно не лично, через вторые-третьи руки, иначе говоря – «благодарили»… По тем или иным обстоятельствам: устроить ребенка в детский сад, сына или дочь на хорошую работу, выиграть нужный тендер, взять в аренду под магазин классное место в торговом центре, избежать наказания за нарушение ПДД… за все надо «благодарить»…

Ну а когда это касается твоего здоровья, которое ни за какие деньги не купишь – мы готовы отдать все, только бы избавиться от недуга.

Эта история началась в начале 2012 года на Рождество. Целый день меня слегка подташнивало, ощутимых болей не было, но дискомфорт, который я испытывала, как-то меня «напрягал». Мысль о том, что «съела, наверное, что-то не то» все чаще стучала в моей голове. Пройдет… о плохом думать не хотелось, рабочая пятница заканчивалась, впереди Рождество, а дома и стены помогают. Пришла домой, легче не стало, не было ни аппетита, ни настроения. Дальше – хуже…

Муж предложил вызвать «скорую», но так как я больше склонялась к версии отравления, решила не тревожить врачей. Хотя потревожить все же пришлось, но уже на следующий день… Ночь прошла хуже кошмарного сна, боли усиливались, а тошнота замучила. В субботу днем приехала «скорая», пощупала, порасспрашивала и вынесла вердикт: «У вас хронический панкреатит». Укололи нош-пу и баралгин и уехали. Жду облегчения… напрасно, хочется спать - не получается. Понимаю, что что-то не так, а что? Наступает вторая бессонная ночь, а с ней и страх… Понимаю, что надеяться не на кого, опять приедет «скорая», вколет укольчик и все.Замечу, что мне не повезло: во-первых, все это случилось на выходные дни, да еще на Рождество, а, во-вторых, муж, кроме больницы в 26 микрорайоне, не знал, куда можно меня еще отвезти, мне же – хоть к черту на кулички – лишь бы полегчало.

Часа в три ночи с субботы на воскресенье терпение заканчивается, муж сажает меня в машину и везет в приемный покой областной больницы… О! Если бы я знала тогда, что это такое! В приемном покое меня осматривают сразу два врача, но чувствую, что и им на ум ничего не приходит… «У вас хронический гастрит», - теперь слышу я. Во, попала, думаю, до 46 лет дожила, не жаловалась, а тут нате вам. Медсестра принесла четыре банки но-шпы, с трудом попала в вену и процесс пошел. Под капельницей я промерзла где-то часа полтора (январь все-таки), а в «покое» сквозняки.

Муж выдвигает свою версию диагноза: «Доктор, может у нее аппендицит?», на что получает вполне ожидаемый ответ типа кто здесь врач: вы или я? И действительно, муж, не умничай. «А если но-шпа не поможет?», - спрашиваю у доктора. «Снова к нам приедете», - спокойно отвечает он. Хорошая перспективка… С трудом доползла до квартиры, смотрю на часы – 04.30 утра, и не раздеваясь (нет сил) рухнула хоть чуть-чуть поспать, пока боль после но-шпы притупилась. Открыв глаза, понимаю, что ничего не понимаю, на часах 05.05, т.е. четырех банок лекарства хватило на полчаса… и боль стала сильнее. Прошу мужа меня застрелить, так как сил нет все это терпеть, а впереди безысходность: помочь некому и что со мной – непонятно. Разъяренный муж снова берет меня в охапку и везет в тот же приемный покой. Во второй приезд смотрели на меня более внимательными глазами… значит, не шучу, и не придуриваюсь.

Послали к гинекологу в ста метрах провериться на предмет внематочной беременности, ползу, уже все ни почем, что воля – что не воля. После того, как вернулась от гинеколога (он дал заключение, что никакой внематочной беременности у меня нет), мой доктор, внимательно изучив справку, говорит, что у меня, оказывается, КЛАССИЧЕСКИЙ случай аппендицита… как будто нельзя было это понять раньше. Хочу сказать, что на УЗИ меня до этого не водили и кровь у меня тоже не брали.

Срочно берут кровь и мочу и бегом на каталку… подняли в операционную, там пересменка… Чтобы я зря на каталке не валялась – ставят какую-то капельницу, типа при деле (мерзну так, что постоянно хочется в туалет, дважды медсестры водили меня туда, не снимая капельницу, становилось немного легче). Прошло еще минут сорок, наконец-то я в операционной… наркоз…

Очнулась (время 13.30) в комнате с белым облезлым потолком, с правом на надежду… в палате я – пятая, коек больше нет, во, думаю, повезло! Все болит, новые лица, новые люди… сделали обезболивающий укол, какое счастье – все позади! Наивность, я и предположить тогда не могла – что все только начинается…

Утренний обход. Узнаю от врача, что родилась в «рубашке», аппендицит лопнул… но вся эта дрянь каким-то образом завернулась в какую-то пленку и не сильно разметалась по организму… повезло!

…Простыни дырявые, пластыри бумажные, которые никак не приклеиваются, руки бедные от синяков (капельница ставится не с первого раза), медсестру не докричаться … дурдом полный. Вам когда-нибудь заталкивали ножницы на глубину 15-20 сантиметров в брюшину в процедурном кабинете без предварительного обезболивания (наживую!) правой рукой? Левая занята сотовым телефоном – разговор важнее…

У мужа моей соседки по больничной койке врач спрашивал: «какой будем делать шов – большой или маленький?» Объясню: маленький стоит денег.

Прошу принести медсестру простынь и пододеяльник, так как в палате достаточно тепло, одеяло ни к чему. Возвращается с простынею и матрацем. Еще раз прошу пододеяльник… и еще раз, ходила она туда-сюда минут двадцать, выяснилось, что медсестра просто не знает, что такое пододеяльник… Дальше рассказывать? Могу… еще нас – гнойно-перитонитных – собрали человек десять (кто более-менее мог передвигаться) и повели на выборы голосовать в красную комнату на первом этаже. Январь месяц, при выходе из отделения попадаешь практически на улицу, холодина, у меня в правом боку торчит шланг с привязанной перчаткой, куда вытекает гной – жесть. Это ж надо догадаться до такого? Хватило меня на то, чтобы дойти до комнаты голосования, увидеть красные скатерти, застеленные на столах, и вернуться пешком (лифт долго ждать) обратно на четвертый этаж – силы кончились. Концлагерь Дахау напоминает, честное слово. Слава богу, кто-то догадался вечером принести урну для голосования на ресепшн к нам в отделение, где все желающие благополучно проголосовали. Хватит…

Не буду грузить читателя ненавязчивым больничным сервисом, а также отсутствием человеческого отношения напрочь… речь о другом.

На протяжении двух недель в больнице ежедневно каждой медсестре и санитарке даю по коробке конфет, одна даже с сарказмом пошутила: «У вас что, шоколадная фабрика своя?» А сама лежу и думаю: а за что? За что я их благодарю? За то, чтобы в вену попали с первого раза, или за то, чтобы простынь дали не дырявую? А может за то, чтобы на меня просто иногда обращали внимание? Унизительно, противно, мерзко! Понимаю, что коробкой конфет сыт не будешь – все хотят денег… Права была моя подруга, когда говорила: «Да пойми ты, они денег хотят, и не после выписки, а сейчас». А я пыталась с ней спорить, мол, за что? За то, что чуть не сдохла, пока мне диагноз ставили, или за скотское отношение на протяжении двух недель? Саму себя перестаешь за это уважать.

Так вот, давать или не давать? Вот в чем вопрос… И когда после выписки моя рука поднялась только на то, чтобы в качестве благодарности принести лечащему врачу и завотделения по бутылке виски и по коробке конфет (от чего радости на их лицах я не увидела), поняла, как была права моя подруга… Только деньги… Тогда я еще не знала, что совсем скоро мне предстоит исправить эту ошибку.

На этом дело не кончилось, через два месяца после выписки на месте аппендицита вылезла грыжа, и я пошла в платное учреждение делать повторную операцию. Операция естественно стоила денег, но зато обращались со мной, как с человеком. Это тот случай, когда ради здоровья и за человеческое отношение к себе никаких денег не жаль, тем более после ужаса в областной больнице. К слову, шокировало то, что даже повар на кухне в платном медицинском учреждении, куда я обратилась, знал: что и сколько можно мне кушать перед операцией, а еще в палате была кнопочка вызова медсестры… и много других приятных воспоминаний о медперсонале.

Слава Богу, все закончилось… Но радость была недолгой. Через год моя мама сломала бедро и попала все в ту же областную больницу. Две недели лежала на вытяжке, пока врачи думали, делать ей операцию или нет. Приняли решение – наложить на всю ногу гипс, да не тут-то было. Через день гипс стал рассыпаться по кусочкам. Время идет – операцию не делают, я ничего не понимаю, так как от медицины далека. Наученная горьким опытом, узнаю от больных по палате, что все гораздо проще: выяснилось, что за операцию в бесплатной больнице надо платить, цена вопроса – 30000-40000 тенге. Как только сумма была дана и взята – на следующий день сделали операцию. Не проще ли было уже официальную таксу установить, народ бы знал, что по чем? Персонал, правда, в травматологии более внимательный – опять же, за 2000 тенге санитарка подойдет и поставит утку, если понадобится. Было бы дадено… В этот раз конфет и шоколада я не предлагала.

Кому, за что и сколько?.. Точно знаю, что в областной больнице (подыхать буду) ни одному врачу, ни одной медсестре не дам ни гроша НИКОГДА. От моих взяток они умнее не станут, а наглее – факт, и чувствовала я себя с ними – скотиной. Другое дело – платная клиника. Парадокс: я им и так уже заплатила, а мне еще хочется их благодарить и благодарить, потому что они – люди, а рядом с людьми я сама себя чувствую человеком!

Ничего не поменялось за 13 лет… Безнадега и пустота...