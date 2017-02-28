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ЛАДА.kz » Авторская колонка

Руки бы вам оторвать!

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:19
Руки бы вам оторвать!
Фото из архива Логиновых
Вчера вечером редактировала на сайте статью «Неизвестные в Актау разбили стекла более десяти автомобилей». Возмущалась бессмысленным варварством, сочувствовала автовладельцам и малодушно радовалась: «Бьют автомашины в 28 микрорайоне, а мы живем в 14. Нас это не коснется. К тому же, муж ставит авто рядом с камерой видеонаблюдения...» И оказалась неправа. В ночь на 28 февраля мой благоверный поставил машину в «слепой» зоне.

Утром, выйдя из дома, супруг увидел, что и у нашего автомобиля разбито окно передней пассажирской двери. Бардачок открыт, подлокотник поднят, ничего не взяли, а что там брать-то? Карту Актау, журнал с недоразгаданными сканвордами, флэшки с музыкой?

Вызвали полицию, ребята приехали быстро, говорят, что наша машина уже двадцатая за две ночи. География беспредела расширяется — и 12 микрорайон, и 9, 7, и наш 14. Позвонила подруге в СТО, она уверяет, что к ней из 7 микрорайона вчера водители шести машин обращались. В комментариях к статье на сайте пользователи пишут, что 23-24 февраля пострадали четыре машины в 11 микрорайоне. Вероятно, не все заявляют в полицию. Если злоумышленника найдут, то ущерб он все равно не возместит. Состоятельные люди таким не занимаются.

Пережив первый шок, заинтересовалась: что заставляет хулиганов портить машины? Пока еще никто из пострадавших не сообщил о похищенных из машины ценных вещах. Хотя стекла бьют со стороны переднего пассажирского сидения, и бардачки у всех открыты. Но неужели есть еще наивные правонарушители, которые считают, что можно найти машину с оставленным там на ночь миллионом? Может это просто дурачок какой?

На вандализм, в правовом значении этого термина, битье стекол у актауских автомобилей не похоже. Вандалы рушат без системы, это просто выход негативной энергии — неконтролируемый и бессистемный. В комментариях пишут, что подобные действия может вызывать зависть — бедных к богатым. Хотя, машины сегодня есть у большинства, и давно уже «автомобиль не роскошь, а средство передвижения».

В любом случае, пока злодея или злодеев не задержат, о мотивации остается только гадать. Интересно другое: почему это стало возможно? Ответ на поверхности — Актау не приспособлен для того, чтобы вместить и обеспечить безопасность автомобилей, заполонивших город. В гараж на окраине (у кого он есть) машины ставят лишь на время отъезда, гаражей в центре как не было, так и нет, стоянок на всех не хватает.

В Актау и так места мало, а все свободные площади, где еще лет 10-15 назад были автостоянки, застроили, несмотря на запрет властей возводить новые здания в старых микрорайонах: коммунальные сети не выдерживают нагрузки, да и архитектурный облик города страдает. Но запрет легко обойти — принеси бумажку задним числом и строй. Ведь прокладка коммуникаций в чистом поле — это половина стоимости проекта, невыгодно. А к старым сетям подключать — дешевле. Вот поэтому и застраивают все пустыри и бывшие автостоянки в том же 14 микрорайоне.

Про многоярусные стоянки, как в развитых странах, разговор идет давно. Но и здесь — камень преткновения — деньги. За чей счет их строить и сколько будет стоить место. Вот и получается, что машины мы с вами ставим во дворах, и за безопасность авто никто не отвечает. И мы рады, если вечером есть местечко для нашей «ласточки».

Хорошо, если во дворе есть камеры видеонаблюдения, тогда есть, хоть и эфемерное, но ощущение безопасности, и надежда, что злоумышленники попадут в кадр и их найдут. По поводу камер споров на сайте тоже немало. Вопрос интересный: в Европе, а конкретно в Великобритании, где, по разным данным, одна CCTV приходится на 11 или на 14 граждан, их противники кричат о правах на личную жизнь и тотальном контроле. У нас, когда разговор заходит о видеонаблюдении, возмущаются дороговизной этой спецтехники.

В нашем дворе машины, которые попадали в поле зрения камеры, не тронули. Я за камеры. И раньше была «за», а теперь тем более. Человеку, если ему нечего скрывать, бояться зрачка объектива не стоит. А всякое хулиганье может и присмиреет, зная, что каждый проступок зафиксируют. И преступление можно будет раскрыть быстрее, и детям во дворе будет безопаснее. И плевать мне на знаменитое предостережение антиутопистов: «Старший Брат следит за тобой». Это для развитых стран может и подходит, а в нашем государстве, где у «семи нянек дитя без глаза», видеокамер чем больше - тем лучше!

И напоследок… Мои коллеги, бурно обсуждая происходящее, предположили: битьё стекол в авто — новый молодежный квест. Если это правда, то бедные родители. Кого они воспитали. А детишкам хочется погрозить пальцем и сказать: «Руки бы вам оторвать».
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Комментарии ( 8 )

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ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 16:25
Но неужели есть еще наивные правонарушители, которые считают, что можно найти машину с оставленным там на ночь миллионом? Может это просто дурачок какой?
Вы что, госпожа Логинова, валом таких. Это же Актау! Это же не Бобруйск какой-то отсталый! 80% моих знакомых женского пола, имеющих авто, всегда оставляет в бардачке весь пакет док-тов на машину и запасные ключи! Аргумент: что я такую тяжесть каждый день домой таскать буду! Оставляют дамскую сумку в салоне, если выходят из машины на часок. Аргумент: если не думать о плохом, оно не случится. Все по феншую. Если же кража все-таки случается, то с человеком, предсказавшем об этом заранее просто перестают общаться: его мрачная карма не должна застилать ощущение всеобщего благоденствия и поросячего счастья. Кошельки, документы, дорогие фотоаппараты и косметика продолжают упорно ложится в бардачек. Разбитое стекло, выломанная дверь, не есть повод менять привычек.
Мои коллеги, бурно обсуждая происходящее, предположили: битьё стекол в авто — новый молодежный квест.
А может это пенсионеры? В моем доме таких большинство. Мимо пройти нельзя, чтобы нос в кошелку не сунули и не облапали все: а что несешь, а где за сколько купила, а откуда деньги, спекулянтка такая-сякая. Если из подъезда вышел пьяный, сразу всем пенсионеркам ясно, что это к нам он сношаться приходил. Боле того, я в Актау живу с 1978 года, поэтому среди этого стада в платочках числюсь человеком последнего сорта- понаехом. Обратите внимание на Дану в бывшем Мангышлаке. Бабки провожают ненавидящим взглядом сумки с разносолами и сглатывают слюну. Недавно в стоматологии видела: бабуля обшманала на вешалке в коридоре черное пальто, потом надела синее и удалилась. Никто не обратил внимания.
 
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  • Швейк
 Лара Крофт (Посетители) Сегодня, 16:21
Я за камеры.

А я за многоярусные стоянки. Возле дома устраивать стоянки ничего хорошего. О каких развитых странах можно вспоминать, когда каждый ищет местечко хоть какое-нибудь чтобы втиснуть во дворе свое авто?))) Пардоньте, господа автолюбители, но когда из подъезда не выйдешь изза какого-нибудь поперечного авто, это жесть foo Не имею конкретно ввиду Алену и её мужа. Но и жителей домов понять можно. И сколько было таких вот народных мстителей!)) И известью машины обливали, и царапали, и клей в замок заливали. Вот и подумайте почему? Сама была свидетелем, как ктото сверху бутылку швыранул на авто. Потому что дебил-хозяин сигналил кого-то вызывал)) Вместо того чтобы позвонить или подняться наверх. Матов было тирада lol
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 15:55
Маленькое алаверды про камеры:
.
Какие только объявления не клеили на стену, чтобы за угол не ходили по нужде... И штрафом пугали, и злой собакой, ничего не помогло. Но, стоило повесить табличку - "Поссышь здесь - станешь звездой Ю-Туба"... (с) dada
 
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Normal (Посетители) Сегодня, 15:49
Уважаемая госпожа Логинова! К сожалению, наш регион, когда-то быстро цветуший в советское время, стал рассадником криминала! Что творится сейчас в городе? А в ближайщих населенных пунктах, типа Мунайлинского? Там беднота и безграмотность! Недавно прочитал статью, что одного поймали. И что? Вот краткая характеристика преступника: 20 лет, из Мунайлинского района. И уже "ловился" по такому же делу! Видать дурь из башки не выбили! Работы нет, денег нет, скучно, пойду думает, стекла побью!
Сочувствую Вам, что разбили стекло вашей ласточки! Увы, никто от этого не застрахован.
 
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  • nadiuna
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:03
Безнаказанность порождает вседозволенность. И ещё - народ сейчас от жизни нашей несчастливой /(с) Вася Обломов/ и так на взводе. Дело может и до самосуда дойти, если кого-то из этих квестеров на месте застукают. beat
 
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  • Bladexxx
  • Швейк
  • Normal
 Artur007 (Посетители) Сегодня, 14:47
Молодежи заняться нечем!!!Безделье приводит к тупым движениям!Если человек портит имущество и безработный то нужно ставить его улицы подметать в течение полугода или 3 месяца тюрьмы!Пора наказывать за такие мелкие хулиганство по всей строгости!Седня стекло,Завтра подожжет машину или что еще хуже будут нападать на людей!
 
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Armans (Посетители) Сегодня, 14:45
Алена, интересно было бы увидеть на вашем сайте рассказы об опыте других городов, ведь с тотальной автомобилизацией развитый мир столкнулся ещё в 80-е года и как то они решали эти проблемы. Почему там вводят отдельные полосы для автобусов, обустраивают дворы и стоянки, строят сеть велодорожек, отказываются от надземных и подземных переходов в отличие от нас. Почему когда бываешь в постсоветском Таллинне, в таких же дворах как у нас, есть место и машинам и площадкам, и велосипедистам.
 
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  • nadiuna
 Димон (Посетители) Сегодня, 14:35
А оторвать тем, кто тебе шлет каждую неделю спам рассылку, хотя ты от неё отписался,а она все равно приходит angry ?! Это я про рассылку от лады burumburum

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает…
silaЗададим жару толстопузым!
 
 

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