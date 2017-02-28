Руки бы вам оторвать!

Вчера вечером редактировала на сайте статью «Неизвестные в Актау разбили стекла более десяти автомобилей». Возмущалась бессмысленным варварством, сочувствовала автовладельцам и малодушно радовалась: «Бьют автомашины в 28 микрорайоне, а мы живем в 14. Нас это не коснется. К тому же, муж ставит авто рядом с камерой видеонаблюдения...» И оказалась неправа. В ночь на 28 февраля мой благоверный поставил машину в «слепой» зоне.



Утром, выйдя из дома, супруг увидел, что и у нашего автомобиля разбито окно передней пассажирской двери. Бардачок открыт, подлокотник поднят, ничего не взяли, а что там брать-то? Карту Актау, журнал с недоразгаданными сканвордами, флэшки с музыкой?



Вызвали полицию, ребята приехали быстро, говорят, что наша машина уже двадцатая за две ночи. География беспредела расширяется — и 12 микрорайон, и 9, 7, и наш 14. Позвонила подруге в СТО, она уверяет, что к ней из 7 микрорайона вчера водители шести машин обращались. В комментариях к статье на сайте пользователи пишут, что 23-24 февраля пострадали четыре машины в 11 микрорайоне. Вероятно, не все заявляют в полицию. Если злоумышленника найдут, то ущерб он все равно не возместит. Состоятельные люди таким не занимаются.



Пережив первый шок, заинтересовалась: что заставляет хулиганов портить машины? Пока еще никто из пострадавших не сообщил о похищенных из машины ценных вещах. Хотя стекла бьют со стороны переднего пассажирского сидения, и бардачки у всех открыты. Но неужели есть еще наивные правонарушители, которые считают, что можно найти машину с оставленным там на ночь миллионом? Может это просто дурачок какой?



На вандализм, в правовом значении этого термина, битье стекол у актауских автомобилей не похоже. Вандалы рушат без системы, это просто выход негативной энергии — неконтролируемый и бессистемный. В комментариях пишут, что подобные действия может вызывать зависть — бедных к богатым. Хотя, машины сегодня есть у большинства, и давно уже «автомобиль не роскошь, а средство передвижения».



В любом случае, пока злодея или злодеев не задержат, о мотивации остается только гадать. Интересно другое: почему это стало возможно? Ответ на поверхности — Актау не приспособлен для того, чтобы вместить и обеспечить безопасность автомобилей, заполонивших город. В гараж на окраине (у кого он есть) машины ставят лишь на время отъезда, гаражей в центре как не было, так и нет, стоянок на всех не хватает.



В Актау и так места мало, а все свободные площади, где еще лет 10-15 назад были автостоянки, застроили, несмотря на запрет властей возводить новые здания в старых микрорайонах: коммунальные сети не выдерживают нагрузки, да и архитектурный облик города страдает. Но запрет легко обойти — принеси бумажку задним числом и строй. Ведь прокладка коммуникаций в чистом поле — это половина стоимости проекта, невыгодно. А к старым сетям подключать — дешевле. Вот поэтому и застраивают все пустыри и бывшие автостоянки в том же 14 микрорайоне.



Про многоярусные стоянки, как в развитых странах, разговор идет давно. Но и здесь — камень преткновения — деньги. За чей счет их строить и сколько будет стоить место. Вот и получается, что машины мы с вами ставим во дворах, и за безопасность авто никто не отвечает. И мы рады, если вечером есть местечко для нашей «ласточки».



Хорошо, если во дворе есть камеры видеонаблюдения, тогда есть, хоть и эфемерное, но ощущение безопасности, и надежда, что злоумышленники попадут в кадр и их найдут. По поводу камер споров на сайте тоже немало. Вопрос интересный: в Европе, а конкретно в Великобритании, где, по разным данным, одна CCTV приходится на 11 или на 14 граждан, их противники кричат о правах на личную жизнь и тотальном контроле. У нас, когда разговор заходит о видеонаблюдении, возмущаются дороговизной этой спецтехники.



В нашем дворе машины, которые попадали в поле зрения камеры, не тронули. Я за камеры. И раньше была «за», а теперь тем более. Человеку, если ему нечего скрывать, бояться зрачка объектива не стоит. А всякое хулиганье может и присмиреет, зная, что каждый проступок зафиксируют. И преступление можно будет раскрыть быстрее, и детям во дворе будет безопаснее. И плевать мне на знаменитое предостережение антиутопистов: «Старший Брат следит за тобой». Это для развитых стран может и подходит, а в нашем государстве, где у «семи нянек дитя без глаза», видеокамер чем больше - тем лучше!



И напоследок… Мои коллеги, бурно обсуждая происходящее, предположили: битьё стекол в авто — новый молодежный квест. Если это правда, то бедные родители. Кого они воспитали. А детишкам хочется погрозить пальцем и сказать: «Руки бы вам оторвать».