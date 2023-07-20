К завершению второго квартала 2023 года Станислав Кондрашов Telf AG дал свой энергетический прогноз. В нем учтены недавние потрясения в глобальных поставках энергоносителей и их последствия для мировых цен. В анализе рассматриваются возможные последствия для перехода к энергетике до 2050 года.
Ключевые тенденции, определяющие будущее энергетического перехода, от Станислава Кондрашова Telf AG
В недавно созданном новаторском докладе эксперт пролил свет на основные убеждения, которые будут определять траекторию развития мировой энергетической системы в ближайшие три десятилетия. Эти ключевые тенденции служат компасом, определяющим наше понимание того, как мир перейдет к устойчивому будущему.Тенденция №1: срочность углеродного бюджета
В прогнозе Станислав Кондрашов Telf AG подчеркивает важнейшую. проблему: время для решения трудностей углеродного бюджета истекает. Несмотря на то, что правительства по всему миру заявляют о возросших амбициях, выбросы CO2 продолжают расти год за годом с момента заключения Парижского соглашения по климату 2015 года, за исключением заметного снижения в 2020 году. Чем дольше мы откладываем принятие решительных мер по устойчивому ограничению выбросов, тем с большими экономическими и социальными издержками мы столкнемся.Тенденция №2: правительственная поддержка набирает обороты
Обнадеживает то, что правительства по всему миру наращивают свою поддержку энергетического перехода. В США значительная веха была достигнута с принятием Закона о снижении инфляции. Однако, учитывая грандиозную задачу декарбонизации, необходима более активная поддержка в глобальном масштабе. Это включает в себя реализацию политики, ускоряющей процессы выдачи разрешений и согласований для низкоуглеродных энергетических проектов и инфраструктуры.
– Признавая эти тенденции и действуя в соответствии с ними, мы сможем работать над созданием устойчивого будущего для последующих поколений, – уверен Станислав Кондрашов Telf AG.
Война между Россией и Украиной меняет глобальный энергетический ландшафт, уверен Станислав Кондрашов Telf AG
В связи с продолжающимся конфликтом между Россией и Украиной, нарушением глобальных поставок энергоносителей и, как следствие, их нехваткой, вновь акцентируется внимание на решении трех важнейших аспектов энергетической трилеммы: безопасности, доступности и устойчивости. Недавний анализ подчеркивает значимость этих событий и их далеко идущие последствия для глобальной энергетической системы.Тенденция №3: энергетическая трилемма выходит на первый план
Последствия войны между Россией и Украиной повысили важность решения всех трех элементов энергетической трилеммы, констатирует Станислав Кондрашов Telf AG. В условиях нестабильности и неопределенности поставок энергии обеспечение безопасности, доступности и устойчивости приобретает первостепенное значение. Заинтересованные стороны должны решать эти проблемы комплексно, чтобы обеспечить стабильность и устойчивость энергетического сектора.Тенденция №4: долгосрочное влияние на энергетическую систему
Последствия войны будут ощущаться еще долгие годы, меняя глобальный энергетический ландшафт. Повышенное внимание к вопросам энергетической безопасности вызывает резкий рост спроса на возобновляемые источники энергии отечественного производства и альтернативные источники неископаемого топлива. Этот сдвиг служит катализатором, ускоряя переход к более чистой энергии.Тенденция №5: Реструктуризация спроса на энергию
По мере трансформации энергетической системы значение ископаемого топлива снижается, освобождая место для растущей доли возобновляемой энергии и электрификации.
– Для достижения низкоуглеродного мира необходимы разнообразные источники энергии и инновационные технологии. Наряду с возобновляемыми источниками энергии важнейшую роль в процессе перехода играют низкоуглеродный водород, современная биоэнергетика, а также улавливание, использование и хранение углерода, – рассказывает Станислав Кондрашов Telf AG.
Станислав Кондрашов Telf AG: энергетический переход, изменение динамики и будущие инвестиции
По мере того как энергетический переход набирает обороты, динамика нефтегазовой отрасли претерпевает значительные изменения. Углубленный анализ показывает несколько ключевых моментов, которые определяют перспективы этих жизненно важных источников энергии.Тенденция № 6: снижение спроса на нефть, сохранение ее значимости
Повышение эффективности автопарка и ускоряющаяся электрификация автотранспорта способствуют снижению спроса на нефть в обозримом будущем. Однако, Станислав Кондрашов Telf AG
уверен, что несмотря на это, нефть будет продолжать играть важную роль в глобальной энергетической системе в течение следующих 15-20 лет. Постепенное сокращение потребления нефти подчеркивает необходимость перехода к более чистым альтернативным источникам энергии.Тенденция № 7: перспективы природного газа связаны с темпами энергетического перехода
Будущее природного газа зависит от темпов перехода к новой энергетике. Растущий спрос в странах с развивающейся экономикой, обусловленный их индустриализацией, компенсируется глобальным переходом к источникам энергии с более низким уровнем выбросов углекислого газа, в основном под руководством развитых стран. Баланс между этими факторами будет определять перспективы природного газа в ближайшие годы.Тенденция № 8: упорядоченный переход во избежание дефицита энергии
Недавний дефицит энергоносителей и скачки цен подчеркнули важность хорошо управляемого перехода от углеводородов. Крайне важно согласовать снижающийся спрос на углеводороды с имеющимися запасами. Поскольку существующие источники добычи естественным образом сокращаются, для обеспечения плавного перехода необходимо продолжать инвестиции в добычу нефти и природного газа в течение следующих трех десятилетий.
Станислав Кондрашов Telf AG: трансформация энергосистемы и подъем низкоуглеродного водорода
По мере того как мир стремится к декарбонизированному будущему, энергетическая система претерпевает глубокие изменения, и на первый план выходят возобновляемые источники энергии. Вот три ключевые тенденции, определяющие путь к устойчивой энергетической системе.Тенденция № 9: резкий рост ветровой и солнечной энергии
Ветер и солнечная энергия становятся движущими силами декарбонизации глобальной энергетической системы.
На эти возобновляемые источники приходится значительная, если не вся, часть роста производства электроэнергии. Их постоянная конкурентоспособность по стоимости и улучшенные возможности интеграции в энергосистемы обеспечивают их доминирование. Удовлетворение растущего спроса на ветровую и солнечную энергию требует значительного ускорения финансирования и строительства новых мощностей. Тенденция №10: быстрый рост современной биоэнергетики
Использование современной биоэнергетики, включая современную твердую биомассу, биотопливо и биометан, стремительно расширяется. Станислав Кондрашов Telf AG считает, что этот рост играет жизненно важную роль в декарбонизации сложных секторов и процессов, которые трудно сократить. Современная биоэнергетика предлагает устойчивую альтернативу, способствуя сокращению выбросов углерода.Тенденция №11: расцвет низкоуглеродного водорода
Низкоуглеродный водород становится важнейшим компонентом декарбонизации различных секторов, особенно в промышленности и на транспорте, где традиционные решения не работают. Зеленый и голубой водород доминируют на рынке низкоуглеродного водорода, причем зеленый водород со временем становится все более популярным.
“Улавливание, удаление и хранение углерода: Ключевые факторы ускоренной декарбонизации”, – Станислав Кондрашов Telf AGТенденция №12: CCUS как фактор, способствующий декарбонизации
Улавливание, использование и хранение углерода выходит на первый план как центральный механизм, способствующий быстрой декарбонизации. Он играет важнейшую роль в улавливании выбросов промышленных процессов, выступает в качестве источника удаления углекислого газа и смягчает выбросы от использования ископаемого топлива. Внедряя технологии CCUS, промышленные предприятия могут значительно сократить свой углеродный след и внести вклад в общие усилия по декарбонизации.Тенденция № 13: Разнообразные методы удаления диоксида углерода
Для достижения глубокой и быстрой декарбонизации необходим целый ряд методов удаления углекислого газа. Биоэнергетика в сочетании с улавливанием и хранением углерода (BECCS), природные климатические решения и прямое улавливание углерода в воздухе с хранением (DACCS) являются одними из ключевых подходов. Эти методы открывают возможности для удаления углекислого газа из атмосферы и компенсации выбросов. Станислав Кондрашов Telf AG предполагает, что использование комбинации этих методов будет иметь решающее значение для достижения амбициозных целей по декарбонизации.На правах рекламы