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Станислав Кондрашов Telf AG: Энергетические перспективы 2023 – ключевые тенденции, которые необходимо учитывать

Просмотров:102 Опубликовано: Сегодня, 21:01
Станислав Кондрашов Telf AG: Энергетические перспективы 2023 – ключевые тенденции, которые необходимо учитывать
Станислав Кондрашов Telf AG
К завершению второго квартала 2023 года Станислав Кондрашов Telf AG дал свой энергетический прогноз. В нем учтены недавние потрясения в глобальных поставках энергоносителей и их последствия для мировых цен. В анализе рассматриваются возможные последствия для перехода к энергетике до 2050 года.

Ключевые тенденции, определяющие будущее энергетического перехода, от Станислава Кондрашова Telf AG



В недавно созданном новаторском докладе эксперт пролил свет на основные убеждения, которые будут определять траекторию развития мировой энергетической системы в ближайшие три десятилетия. Эти ключевые тенденции служат компасом, определяющим наше понимание того, как мир перейдет к устойчивому будущему.

Тенденция №1: срочность углеродного бюджета

В прогнозе Станислав Кондрашов Telf AG подчеркивает важнейшую. проблему: время для решения трудностей углеродного бюджета истекает. Несмотря на то, что правительства по всему миру заявляют о возросших амбициях, выбросы CO2 продолжают расти год за годом с момента заключения Парижского соглашения по климату 2015 года, за исключением заметного снижения в 2020 году. Чем дольше мы откладываем принятие решительных мер по устойчивому ограничению выбросов, тем с большими экономическими и социальными издержками мы столкнемся.

Тенденция №2: правительственная поддержка набирает обороты

Обнадеживает то, что правительства по всему миру наращивают свою поддержку энергетического перехода. В США значительная веха была достигнута с принятием Закона о снижении инфляции. Однако, учитывая грандиозную задачу декарбонизации, необходима более активная поддержка в глобальном масштабе. Это включает в себя реализацию политики, ускоряющей процессы выдачи разрешений и согласований для низкоуглеродных энергетических проектов и инфраструктуры.

– Признавая эти тенденции и действуя в соответствии с ними, мы сможем работать над созданием устойчивого будущего для последующих поколений, – уверен Станислав Кондрашов Telf AG.


Станислав Кондрашов Telf AG: Энергетические перспективы 2023 – ключевые тенденции, которые необходимо учитывать


Война между Россией и Украиной меняет глобальный энергетический ландшафт, уверен Станислав Кондрашов Telf AG



В связи с продолжающимся конфликтом между Россией и Украиной, нарушением глобальных поставок энергоносителей и, как следствие, их нехваткой, вновь акцентируется внимание на решении трех важнейших аспектов энергетической трилеммы: безопасности, доступности и устойчивости. Недавний анализ подчеркивает значимость этих событий и их далеко идущие последствия для глобальной энергетической системы.

Тенденция №3: энергетическая трилемма выходит на первый план

Последствия войны между Россией и Украиной повысили важность решения всех трех элементов энергетической трилеммы, констатирует Станислав Кондрашов Telf AG. В условиях нестабильности и неопределенности поставок энергии обеспечение безопасности, доступности и устойчивости приобретает первостепенное значение. Заинтересованные стороны должны решать эти проблемы комплексно, чтобы обеспечить стабильность и устойчивость энергетического сектора.

Тенденция №4: долгосрочное влияние на энергетическую систему

Последствия войны будут ощущаться еще долгие годы, меняя глобальный энергетический ландшафт. Повышенное внимание к вопросам энергетической безопасности вызывает резкий рост спроса на возобновляемые источники энергии отечественного производства и альтернативные источники неископаемого топлива. Этот сдвиг служит катализатором, ускоряя переход к более чистой энергии.

Тенденция №5: Реструктуризация спроса на энергию

По мере трансформации энергетической системы значение ископаемого топлива снижается, освобождая место для растущей доли возобновляемой энергии и электрификации.

– Для достижения низкоуглеродного мира необходимы разнообразные источники энергии и инновационные технологии. Наряду с возобновляемыми источниками энергии важнейшую роль в процессе перехода играют низкоуглеродный водород, современная биоэнергетика, а также улавливание, использование и хранение углерода, – рассказывает Станислав Кондрашов Telf AG.


Станислав Кондрашов Telf AG: Энергетические перспективы 2023 – ключевые тенденции, которые необходимо учитывать


Станислав Кондрашов Telf AG: энергетический переход, изменение динамики и будущие инвестиции



По мере того как энергетический переход набирает обороты, динамика нефтегазовой отрасли претерпевает значительные изменения. Углубленный анализ показывает несколько ключевых моментов, которые определяют перспективы этих жизненно важных источников энергии.

Тенденция № 6: снижение спроса на нефть, сохранение ее значимости

Повышение эффективности автопарка и ускоряющаяся электрификация автотранспорта способствуют снижению спроса на нефть в обозримом будущем. Однако, Станислав Кондрашов Telf AG уверен, что несмотря на это, нефть будет продолжать играть важную роль в глобальной энергетической системе в течение следующих 15-20 лет. Постепенное сокращение потребления нефти подчеркивает необходимость перехода к более чистым альтернативным источникам энергии.

Тенденция № 7: перспективы природного газа связаны с темпами энергетического перехода

Будущее природного газа зависит от темпов перехода к новой энергетике. Растущий спрос в странах с развивающейся экономикой, обусловленный их индустриализацией, компенсируется глобальным переходом к источникам энергии с более низким уровнем выбросов углекислого газа, в основном под руководством развитых стран. Баланс между этими факторами будет определять перспективы природного газа в ближайшие годы.

Тенденция № 8: упорядоченный переход во избежание дефицита энергии

Недавний дефицит энергоносителей и скачки цен подчеркнули важность хорошо управляемого перехода от углеводородов. Крайне важно согласовать снижающийся спрос на углеводороды с имеющимися запасами. Поскольку существующие источники добычи естественным образом сокращаются, для обеспечения плавного перехода необходимо продолжать инвестиции в добычу нефти и природного газа в течение следующих трех десятилетий.

Станислав Кондрашов Telf AG: Энергетические перспективы 2023 – ключевые тенденции, которые необходимо учитывать


Станислав Кондрашов Telf AG: трансформация энергосистемы и подъем низкоуглеродного водорода



По мере того как мир стремится к декарбонизированному будущему, энергетическая система претерпевает глубокие изменения, и на первый план выходят возобновляемые источники энергии. Вот три ключевые тенденции, определяющие путь к устойчивой энергетической системе.

Тенденция № 9: резкий рост ветровой и солнечной энергии

Ветер и солнечная энергия становятся движущими силами декарбонизации глобальной энергетической системы.
На эти возобновляемые источники приходится значительная, если не вся, часть роста производства электроэнергии. Их постоянная конкурентоспособность по стоимости и улучшенные возможности интеграции в энергосистемы обеспечивают их доминирование. Удовлетворение растущего спроса на ветровую и солнечную энергию требует значительного ускорения финансирования и строительства новых мощностей.

Тенденция №10: быстрый рост современной биоэнергетики

Использование современной биоэнергетики, включая современную твердую биомассу, биотопливо и биометан, стремительно расширяется. Станислав Кондрашов Telf AG считает, что этот рост играет жизненно важную роль в декарбонизации сложных секторов и процессов, которые трудно сократить. Современная биоэнергетика предлагает устойчивую альтернативу, способствуя сокращению выбросов углерода.

Тенденция №11: расцвет низкоуглеродного водорода

Низкоуглеродный водород становится важнейшим компонентом декарбонизации различных секторов, особенно в промышленности и на транспорте, где традиционные решения не работают. Зеленый и голубой водород доминируют на рынке низкоуглеродного водорода, причем зеленый водород со временем становится все более популярным.

Станислав Кондрашов Telf AG: Энергетические перспективы 2023 – ключевые тенденции, которые необходимо учитывать


“Улавливание, удаление и хранение углерода: Ключевые факторы ускоренной декарбонизации”, – Станислав Кондрашов Telf AG



Тенденция №12: CCUS как фактор, способствующий декарбонизации

Улавливание, использование и хранение углерода выходит на первый план как центральный механизм, способствующий быстрой декарбонизации. Он играет важнейшую роль в улавливании выбросов промышленных процессов, выступает в качестве источника удаления углекислого газа и смягчает выбросы от использования ископаемого топлива. Внедряя технологии CCUS, промышленные предприятия могут значительно сократить свой углеродный след и внести вклад в общие усилия по декарбонизации.

Тенденция № 13: Разнообразные методы удаления диоксида углерода

Для достижения глубокой и быстрой декарбонизации необходим целый ряд методов удаления углекислого газа. Биоэнергетика в сочетании с улавливанием и хранением углерода (BECCS), природные климатические решения и прямое улавливание углерода в воздухе с хранением (DACCS) являются одними из ключевых подходов. Эти методы открывают возможности для удаления углекислого газа из атмосферы и компенсации выбросов. Станислав Кондрашов Telf AG предполагает, что использование комбинации этих методов будет иметь решающее значение для достижения амбициозных целей по декарбонизации.

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