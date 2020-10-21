Хочешь сдать TOEFL или IELTS? Читай полезные советы по подготовке от репетитора английского!

TOEFL - Test of English as a Foreign Language;



IELTS - International English Language Testing System.

Как подготовиться к TOEFL или IELTS самостоятельно?

Вы долго изучаете английский язык, легко общаетесь с представителями других культур и национальностей



Вы учили английский в школе, давно не пользуетесь им, имеете трудности с пониманием грамматики



У вас все в порядке с организацией своего времени. Вам не нужен контроль. Вы легко можете заставить себя регулярно готовиться к TOEFL



Вам трудно выделить свободную минуту в своем дне. Гораздо легче учиться, если кто-то вас направляет, контролирует, проверяет домашнюю работу



У вас есть база материалов, которые вы используете для изучения английского языка. Вы ответственно подходите к разработке программы, знаете свои слабые стороны в понимании иностранного



Вы не знаете, где искать материалы для своих уроков, да и времени на это нет. Вам хочется, чтобы кто-то составил за вас эффективную программу, дал домашнее задание, порекомендовал литературу, подкасты, словари и т.п.



Вы мотивированы ключевой целью. Вы знаете, что после успешной сдачи TOEFL или IELTS ваша жизнь изменится: вы сможете сменить работу на более перспективную, ваша зарплата вырастет, вы сможете переехать



У вас нет четких планов на будущее, а TOEFL или IELTS вы хотите сдать для себя. В таком случае, велик риск забросить обучение, если начали его самостоятельно

Подготовка к TOEFL и IELTS с репетитором - наиболее эффективный вариант

Раньше уровень языка тестировали при приеме на работу на собеседовании. Сейчас же просят предоставить сертификат прохождения экзамена TOEFL или IELTS. Успешно подтвержденный уровень Upper-Intermediate гарантирует вам карьерный рост в сфере IT, менеджмента или маркетинга. Также, имея такой сертификат, вы легко сможете найти работу по своей специальности за рубежом, или же работать дистанционно в международной компании.1) чтение (reading);2) говорение (speaking);3) слушание (listening);4) письмо (writing).А можно ли подготовиться к международным экзаменам без услуг, которые оказывает репетитор? TOEFL и IELTS реально сдать самостоятельно! И опыт многих людей подтверждает это. Однако вам придется запастись терпением, книгами, видеоматериалами и специальными ресурсами, которые позволят качественно повторить все пройденные темы.1. Выберите конкретные программы для подготовки к международным тестам. В интернете достаточно видеоуроков и комплексных программ, которые можно приобрести. Не рассеивайте свое внимание на непроверенные самоучители или хаотичную подготовку.2. Приучите свой мозг получать новую информацию на английском языке. Едете в метро - читайте книгу английского автора. Отправляетесь в путешествие? Закачайте в смартфон подкасты на интересную тематику. Конечно же, озвученные английским языком. Хотите посмотреть мировые новости? Включите BBC.3. Составьте четкий график занятий английским и постарайтесь от него не отходить. Представьте, что вы занимаетесь не самостоятельно, а с репетитором.4. Сделайте свои уроки максимально разнообразными. Благо, сейчас для этого есть масса возможностей: аудирование, чтение, и даже, как вариант, общение в чат-рулетке, которое вам может предложить носитель английского языка.5. Узнайте, есть ли в вашем городе клубы изучения английского языка. Этот формат отличается от курсов, ведь главный принцип не в теоретической подаче материала, а в живом общении на английском языке с группой единомышленников.Почему в подготовке к международным экзаменам важно, чтобы вам помогал репетитор по английскому? IELTS и TOEFL - сложные тесты, и многие люди, которые тратят год-полтора на самостоятельную подготовку, нередко не сдают экзамен с первого раза. Проблема в том, что сама сдача экзамена платная, а процесс регистрации не так уже и прост. Взяв на себя ответственность за самостоятельную подготовку, вы не получаете никаких гарантий. Грубо говоря, действуете на свой страх и риск. Логичнее воспользоваться услугами, которые предоставляет преподаватель по английскому, чтобы уберечь свои нервы и деньги от лишних ошибок.Значительно отличается от самостоятельной подготовка, которую организовывают репетиторы. Английский язык ученик учит по интенсивными методикам подготовки. А учитель гарантирует видимые результаты уже по истечению 2-4 месяцев регулярных занятий. К тому же, сейчас можно готовиться к TOEFL и IELTS в режиме онлайн. Это подойдет людям, которые имеют загруженный график жизни (ходят ежедневно на работу или учебу, имеют детей).Занятия с репетитором сразу же решают множество ваших забот и проблем. Ведь:· репетитор предоставляет все необходимые материалы и сайты для подготовки к TOEFL и IELTS;· учитель регулярно занимается подготовкой учеников к международным тестам, поэтому делится с вами секретами, о которых вы никогда бы не узнали во время самостоятельной подготовки;· преподаватель совершенствует и меняет программу и темы в процессе обучения, чтобы вы получили максимум результата.Вера в свои силы - это хорошо! Но всегда побеждает здравый рассудок. И если вы объективно видите, что ваши знания английского не велики, а то и вовсе у вас нулевой уровень, то лучше заняться поиском репетитора.Успешно сданные международные экзамены по английскому - это ваш шанс изменить свою жизнь к лучшему!Если вам кажется, что пришло время что-то менять, то начните с полезных изменений. Успешная сдача TOEFL и IELTS - это ваш шанс обрести новую работу, начать путешествовать или увеличить свой уровень дохода. Если вы не знаете, где найти опытного репетитора для подготовки, то заходите на сайт BUKI. У нас вы найдете огромную базу преподавателей, которые помогут вам подтянуть уровень знаний английского, а то и вовсе выучить английский с нуля. Помните, что ваша жизнь в ваших руках!Статью написала репетитор английского языка Дилобар Р.