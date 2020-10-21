Хочешь сдать TOEFL или IELTS? Читай полезные советы по подготовке от репетитора английского!

Еще 20-30 лет назад изучать английский язык было модно. Такой человек сразу привлекал к себе внимание других, ведь мог понять смысл зарубежных песен, прочитать в оригинале классическую литературу Англии, поговорить с проходящим на улице иностранцем. Но времена изменились, и английский перестал быть чем-то особенным. Скорее, все стало наоборот. Существует острая необходимость в изучении иностранного языка, ведь если ты хочешь профессионально реализовываться, строить карьеру и получать достойную заработную плату, то необходимо подтвердить свой уровень знаний английского.
Раньше уровень языка тестировали при приеме на работу на собеседовании. Сейчас же просят предоставить сертификат прохождения экзамена TOEFL или IELTS. Успешно подтвержденный уровень Upper-Intermediate гарантирует вам карьерный рост в сфере IT, менеджмента или маркетинга. Также, имея такой сертификат, вы легко сможете найти работу по своей специальности за рубежом, или же работать дистанционно в международной компании.В аббревиатурах «TOEFL» и «IELTS» расшифровываются следующим образом:
Каждый из этих экзаменов нацелен протестировать уровень английского языка, и состоит из таких частей:
- TOEFL - Test of English as a Foreign Language;
- IELTS - International English Language Testing System.
1) чтение (reading);
2) говорение (speaking);
3) слушание (listening);
4) письмо (writing). Как подготовиться к TOEFL или IELTS самостоятельно?
А можно ли подготовиться к международным экзаменам без услуг, которые оказывает репетитор? TOEFL и IELTS реально сдать самостоятельно! И опыт многих людей подтверждает это. Однако вам придется запастись терпением, книгами, видеоматериалами и специальными ресурсами, которые позволят качественно повторить все пройденные темы.Наша табличка поможет вам понять, есть у вас шансы сдать международные экзамены самостоятельно, или стоит подготовиться к тесту с репетитором:
Есть все шансы сдать тест самостоятельно, если:
Лучше обратиться за помощью к репетитору, если:
Подготовиться самостоятельно к экзаменам по английскому можно! Но помните, что это будет нелегко. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, вам поможет репетитор. IELTS и TOEFL нуждаются в структурной и поэтапной подготовке. И если вы решили все-таки готовиться самостоятельно, то воспользуйтесь некоторыми советами:
- Вы долго изучаете английский язык, легко общаетесь с представителями других культур и национальностей
- Вы учили английский в школе, давно не пользуетесь им, имеете трудности с пониманием грамматики
- У вас все в порядке с организацией своего времени. Вам не нужен контроль. Вы легко можете заставить себя регулярно готовиться к TOEFL
- Вам трудно выделить свободную минуту в своем дне. Гораздо легче учиться, если кто-то вас направляет, контролирует, проверяет домашнюю работу
- У вас есть база материалов, которые вы используете для изучения английского языка. Вы ответственно подходите к разработке программы, знаете свои слабые стороны в понимании иностранного
- Вы не знаете, где искать материалы для своих уроков, да и времени на это нет. Вам хочется, чтобы кто-то составил за вас эффективную программу, дал домашнее задание, порекомендовал литературу, подкасты, словари и т.п.
- Вы мотивированы ключевой целью. Вы знаете, что после успешной сдачи TOEFL или IELTS ваша жизнь изменится: вы сможете сменить работу на более перспективную, ваша зарплата вырастет, вы сможете переехать
- У вас нет четких планов на будущее, а TOEFL или IELTS вы хотите сдать для себя. В таком случае, велик риск забросить обучение, если начали его самостоятельно
1. Выберите конкретные программы для подготовки к международным тестам. В интернете достаточно видеоуроков и комплексных программ, которые можно приобрести. Не рассеивайте свое внимание на непроверенные самоучители или хаотичную подготовку.
2. Приучите свой мозг получать новую информацию на английском языке. Едете в метро - читайте книгу английского автора. Отправляетесь в путешествие? Закачайте в смартфон подкасты на интересную тематику. Конечно же, озвученные английским языком. Хотите посмотреть мировые новости? Включите BBC.
3. Составьте четкий график занятий английским и постарайтесь от него не отходить. Представьте, что вы занимаетесь не самостоятельно, а с репетитором.
4. Сделайте свои уроки максимально разнообразными. Благо, сейчас для этого есть масса возможностей: аудирование, чтение, и даже, как вариант, общение в чат-рулетке, которое вам может предложить носитель английского языка.
5. Узнайте, есть ли в вашем городе клубы изучения английского языка. Этот формат отличается от курсов, ведь главный принцип не в теоретической подаче материала, а в живом общении на английском языке с группой единомышленников. Подготовка к TOEFL и IELTS с репетитором - наиболее эффективный вариант
Почему в подготовке к международным экзаменам важно, чтобы вам помогал репетитор по английскому? IELTS и TOEFL - сложные тесты, и многие люди, которые тратят год-полтора на самостоятельную подготовку, нередко не сдают экзамен с первого раза. Проблема в том, что сама сдача экзамена платная, а процесс регистрации не так уже и прост. Взяв на себя ответственность за самостоятельную подготовку, вы не получаете никаких гарантий. Грубо говоря, действуете на свой страх и риск. Логичнее воспользоваться услугами, которые предоставляет преподаватель по английскому, чтобы уберечь свои нервы и деньги от лишних ошибок.
Значительно отличается от самостоятельной подготовка, которую организовывают репетиторы. Английский язык ученик учит по интенсивными методикам подготовки. А учитель гарантирует видимые результаты уже по истечению 2-4 месяцев регулярных занятий. К тому же, сейчас можно готовиться к TOEFL и IELTS в режиме онлайн. Это подойдет людям, которые имеют загруженный график жизни (ходят ежедневно на работу или учебу, имеют детей).
Занятия с репетитором сразу же решают множество ваших забот и проблем. Ведь:
· репетитор предоставляет все необходимые материалы и сайты для подготовки к TOEFL и IELTS;
· учитель регулярно занимается подготовкой учеников к международным тестам, поэтому делится с вами секретами, о которых вы никогда бы не узнали во время самостоятельной подготовки;
· преподаватель совершенствует и меняет программу и темы в процессе обучения, чтобы вы получили максимум результата.
Вера в свои силы - это хорошо! Но всегда побеждает здравый рассудок. И если вы объективно видите, что ваши знания английского не велики, а то и вовсе у вас нулевой уровень, то лучше заняться поиском репетитора.
Успешно сданные международные экзамены по английскому - это ваш шанс изменить свою жизнь к лучшему!
Если вам кажется, что пришло время что-то менять, то начните с полезных изменений. Успешная сдача TOEFL и IELTS - это ваш шанс обрести новую работу, начать путешествовать или увеличить свой уровень дохода. Если вы не знаете, где найти опытного репетитора для подготовки, то заходите на сайт BUKI. У нас вы найдете огромную базу преподавателей, которые помогут вам подтянуть уровень знаний английского, а то и вовсе выучить английский с нуля. Помните, что ваша жизнь в ваших руках!
Статью написала репетитор английского языка Дилобар Р.Репетиторы со всех городов Казахстана: https://buki.kz/На правах рекламы