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В Актау торжественно открыли памятник заслуженному энергетику Казахстана Майлыбаю Аймагамбетову

Просмотров:11 Опубликовано: Сегодня, 16:51
В Актау торжественно открыли памятник заслуженному энергетику Казахстана Майлыбаю Аймагамбетову
Памятник заслуженному энергетику Казахстана и СНГ Майлыбаю Аминовичу Аймагамбетову
24 декабря 2021 года в честь профессионального праздника - Дня энергетика РК, на территории АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» торжественно открыли памятник заслуженному энергетику Казахстана и СНГ Майлыбаю Аминовичу Аймагамбетову.

В церемонии открытия приняли участие глава региона Нурлан Ногаев, руководство АО «МРЭК», ветераны отрасли и родственники заслуженного энергетика.
Майлыбай Аминович прошёл большой жизненный путь: от инженера до президента АО «МРЭК», общий стаж его трудовой деятельности составил около 40 лет.
Майлыбай Аймагамбетов родился 5 мая 1944 года в Красноводском районе Туркменской ССР.

В Актау торжественно открыли памятник заслуженному энергетику Казахстана Майлыбаю Аймагамбетову


В 1970 году окончил Казахский политехнический институт имени В. И. Ленина, получив специальность инженер-электрик. После окончания института был направлен в Мангышлакское предприятие электрических сетей, где работал инженером, а затем в 1971 году был переведён на должность начальника Службы релейной защиты и автоматики.

В период с 1974 по 1982 годы назначается переводом начальником цеха энергоснабжения, а затем главным энергетиком Казахского газоперерабатывающего завода Всесоюзного производственного объединения «Союзнефтегаз переработка» Министерства нефтяной промышленности СССР.

В Актау торжественно открыли памятник заслуженному энергетику Казахстана Майлыбаю Аймагамбетову


На протяжении 25 лет руководил деятельностью АО «МРЭК», с момента назначения в 1982 году, возглавляя Мангышлакское предприятие электрических сетей в составе ПО «Гурьевэнерго». В последующем был назначен президентом АО «МРЭК» в связи с преобразованием предприятия в акционерное общество в период 1996–2007 годы.

В Актау торжественно открыли памятник заслуженному энергетику Казахстана Майлыбаю Аймагамбетову


Принимал активное участие в строительстве Казахского газоперерабатывающего завода, монтаже линий электропередачи и подстанций, обеспечивающих электроснабжение нефтяных месторождений Узень, Тенгиз, Жетыбай, на полуострове Бузачи.

В 2005 году возглавлял Актауское городское отделение Республиканского общественного штаба кандидата в президенты Республики Казахстан Н. А. Назарбаева.
Майлыбай Аминович за высокие трудовые показатели был награждён знаком «Отличник нефтяной промышленности СССР» в 1981 году, неоднократно поощрялся почётными грамотами Министерства энергетики и электрификации СССР и Казахской ССР. В 1989 году был награждён медалью «Ветеран труда».
В ознаменование 80-летия принятия плана ГОЭЛРО в 2000 году был награждён почётной грамотой Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан, почётным знаком РАО «ЕЭС России».

В Актау торжественно открыли памятник заслуженному энергетику Казахстана Майлыбаю Аймагамбетову


В честь 10-летия Независимости Республики Казахстан в 2001 году Майлыбай Аминович был награждён юбилейной медалью «Казахстан Тәуелсіздігіне 10 жыл». В августе 2004 года награждён почётным знаком «40 лет Узенскому месторождению».

В 2005 году награждён медалью «Ерен енбегi ушiн». В 2006 году ему были присвоены звания «Заслуженный энергетик Казахстана», «Заслуженный энергетик СНГ» и «Почётный гражданин города Актау».

В Актау торжественно открыли памятник заслуженному энергетику Казахстана Майлыбаю Аймагамбетову


Помимо основной трудовой деятельности принимал активное участие в общественной жизни Мангистауской области. По его инициативе и под руководством в 2005 году были проведены строительно-монтажные работы по обеспечению электричеством историко-культурного комплекса «Отпан-Тау» в Мангистауском районе, что дало возможность проведения культурных мероприятий для жителей и гостей области по ежегодному празднованию Амал - 14 марта и других значимых дат.
С 2009 года Майлыбай Аймагамбетов председательствовал в Совете ветеранов города Актау, а в 2014 году возглавил Совет ветеранов АО «МРЭК».
Майлыбай Аминович скоропостижно скончался 28 июля 2015 года.

В Актау торжественно открыли памятник заслуженному энергетику Казахстана Майлыбаю Аймагамбетову


В 2016 году решением правления АО «МРЭК» имя Аймагамбетова М. А. было присвоено подстанции 110/10 кВ «Акшукур», а также издана памятная книга о его жизнедеятельности.

- Богатая трудовая биография и светлый жизненный путь Майлыбая Аминовича является достойным примером для подражания и воспитания молодого поколения энергетиков. Он пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди энергетической общественности страны. Светлая память о Майлыбае Аминовиче Аймагамбетове навсегда сохранится в сердцах его коллег и друзей, - сказал председатель правления АО «МРЭК» Айдар Махамбет.


В Актау торжественно открыли памятник заслуженному энергетику Казахстана Майлыбаю Аймагамбетову


В Актау торжественно открыли памятник заслуженному энергетику Казахстана Майлыбаю Аймагамбетову


В Актау торжественно открыли памятник заслуженному энергетику Казахстана Майлыбаю Аймагамбетову


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