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COVID-19 в Мангистау: Как все начиналось

Просмотров:107 Опубликовано: Сегодня, 13:19
COVID-19 в Мангистау: Как все начиналось


В Мангистауской области 27 марта 2020 года был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. На тот момент в стране было уже зарегистрировано 126 случаев заболевания.

Первым человеком в Мангистау, который заразился вирусом, стал 46-летний мужчина - уроженец Уральска (Западно-Казахстанская область). В Актау он прибыл накануне ночью из Стамбула вместе с другими казахстанцами. В течение двух недель он находился в Стамбуле по личным делам.

Второй случай заражения коронавирусной инфекцией в Мангистауской области был зарегистрирован через 7 дней, 3 апреля 2020 года. Больным оказался 50-летний мужчина, который является жителем Кзылординской области, прибыл в Актау в командировку.

Через 20 дней количество зараженных в Мангистау достигло 20 человек, из них 11 в Актау, по четыре человека в Жанаозене и в Мангистауском районе, еще один в Мунайлинском районе.

К сожалению, но 24 апреля в Мангистау сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса. Пациент проживал в Мунайлинском районе, в селе Батыр. Мужчина 1980 года рождения обратился в Скорую помощь 20 апреля с температурой и першением в горле. Сделал рентген, который показал наличие пневмонии. До обращения в Скорую помощь неделю болел. К слову, мужчина дважды сдавал тесты на коронавирус. Первый был отрицательным, второй - положительным. Мужчина служил в одной из воинских частей региона. Во время режима ЧП был задействован в группе дезинфекторов, которые обрабатывают город Актау. Он был женат, отец пятерых детей.

К 6 мая 2020 года общее число людей с коронавирусной инфекцией в Мангистауской области составляло уже 90 человек.

Через месяц, 5 июня 2020 года, число заразившихся коронавирусом в Мангистау достигло 319.

Второй человек от COVID-19 в Мангистауской области умер 9 июня. Второй жертвой коронавируса стал 54-летний житель Актау. У мужчины 29 мая повысилась температура тела до 38 градусов, начался кашель. На следующий день, 30 мая, он обратился к врачу и сразу был помещён в многопрофильный провизорный стационар. Прошёл тест на определение коронавируса. Результаты анализов дали положительный результат. С начала поступления в стационар мужчина был подключен к аппарату искусственного дыхания. Врачи сделали всё возможное. Однако, к большому сожалению, через 10 дней после поступления в больницу у пациента остановилось сердце. У умершего были диагнозы тяжелой формы пневмонии, сахарный диабет второго типа.

По состоянию на 16 июня 2020 года по области выявлено 397 человек с инфекцией COVID-19.

COVID-19 в Мангистау: Как все начиналось


По статистике, самое большое количество инфицированных находится в Бейнеуском районе. Количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса составило 155 случаев. Далее следует Актау - 108 человек, 47 зараженных COVID-19 проживают в Каракиянском районе. В Жанаозене - 36 человек и 27 - в Мунайлинском районе.

Самое малое количество выявленных случаев COVID-19 приходится на Мангистауский район (15) и Тупкараганский район (9).

Большая часть заболевших в Мангистау - это сотрудники месторождения «Тенгизшевройл» и студенты, прибывшие из России.

Обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей.


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Комментарии ( 1 )

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Cucu (Посетители) Сегодня, 13:22
Просто до не было тестов потом они появились так все и началось.
 
 

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