COVID-19 в Мангистау: Как все начиналось

В Мангистауской области 27 марта 2020 года был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. На тот момент в стране было уже зарегистрировано 126 случаев заболевания.Первым человеком в Мангистау, который заразился вирусом, стал 46-летний мужчина - уроженец Уральска (Западно-Казахстанская область). В Актау он прибыл накануне ночью из Стамбула вместе с другими казахстанцами. В течение двух недель он находился в Стамбуле по личным делам.Второй случай заражения коронавирусной инфекцией в Мангистауской области был зарегистрирован через 7 дней, 3 апреля 2020 года. Больным оказался 50-летний мужчина, который является жителем Кзылординской области, прибыл в Актау в командировку.Через 20 дней количество зараженных в Мангистау достигло 20 человек, из них 11 в Актау, по четыре человека в Жанаозене и в Мангистауском районе, еще один в Мунайлинском районе.К сожалению, но 24 апреля в Мангистау сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса. Пациент проживал в Мунайлинском районе, в селе Батыр. Мужчина 1980 года рождения обратился в Скорую помощь 20 апреля с температурой и першением в горле. Сделал рентген, который показал наличие пневмонии. До обращения в Скорую помощь неделю болел. К слову, мужчина дважды сдавал тесты на коронавирус. Первый был отрицательным, второй - положительным. Мужчина служил в одной из воинских частей региона. Во время режима ЧП был задействован в группе дезинфекторов, которые обрабатывают город Актау. Он был женат, отец пятерых детей.К 6 мая 2020 года общее число людей с коронавирусной инфекцией в Мангистауской области составляло уже 90 человек.Через месяц, 5 июня 2020 года, число заразившихся коронавирусом в Мангистау достигло 319.Второй человек от COVID-19 в Мангистауской области умер 9 июня. Второй жертвой коронавируса стал 54-летний житель Актау. У мужчины 29 мая повысилась температура тела до 38 градусов, начался кашель. На следующий день, 30 мая, он обратился к врачу и сразу был помещён в многопрофильный провизорный стационар. Прошёл тест на определение коронавируса. Результаты анализов дали положительный результат. С начала поступления в стационар мужчина был подключен к аппарату искусственного дыхания. Врачи сделали всё возможное. Однако, к большому сожалению, через 10 дней после поступления в больницу у пациента остановилось сердце. У умершего были диагнозы тяжелой формы пневмонии, сахарный диабет второго типа.По статистике, самое большое количество инфицированных находится в Бейнеуском районе. Количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса составило 155 случаев. Далее следует Актау - 108 человек, 47 зараженных COVID-19 проживают в Каракиянском районе. В Жанаозене - 36 человек и 27 - в Мунайлинском районе.