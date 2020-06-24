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ЛАДА.kz » COVID-19: Все о вирусе в Мангистау

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 09:49

Просмотров: 2805

Можно ли заразиться в морской воде и на пляже в Актау коронавирусом?

Коронавирусная инфекция может попадать в море с отходами жизнедеятельности человеческого организма и при смыве с тела потожировых выделений инфицированного человека. Однако заражение короновирусом в морской воде маловероятно, считает Роза Утепова, врач инфекционист-гепатолог.

Коронавирус, как отметила Роза Утепова, плохо выживает в морской воде. По ее мнению, соль и объём воды в нашем море способствуют снижению вирусной нагрузки на этапе инактивации.

- Соль деактивирует и коронавирус. Инфицированная активность CОViD-19 резко снижается при прогреве воды в летнее время. Коронавирус может попадать в море с отходами жизнедеятельности человек и при смыве потожировых и иных выделений с тела носителя. Для вируса губительна высокая температура, до которой разогревается песок и камни на пляжах. Поэтому передача CОViD-19 через песок маловероятна, - пояснила Роза Утебаева.

По словам специалиста, опасность посещения пляжей может быть в несоблюдении санитарной дистанции.

- Люди часто верят в силу моря, как в лечебную, восстанавливающую. Как народный способ лечения, море от коронавируса не помогает. Болезни, которые передаются через морскую воду и песок - это энтеровирусная и ротавирусная инфекции, гепатит А, кишечные инфекции, гельминтоз, грибок, лептоспироз, контагиозный моллюск и другие, - сказала в заключении Роза Утебаева.

Напомним, что скопление людей на относительно небольшом участке пляжа и, как следствие, несоблюдение санитарной дистанции, могут послужить причиной распространения инфекции.




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Комментарии ( 2 )

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 leo529 (Посетители) Сегодня, 12:35
Инфицированная активность CОViD-19 резко снижается при прогреве воды в летнее время.
Это не про наше море :)
У нас если 20 градусов - уже хорошо, считай "как бы" теплая.
Не знаю кого как, но меня бы на таком пляже больше напрягала не вероятность что-то подхватить, а огромная кучища народу со всех сторон, крики, оры, мусор, отсутствие нормального песка :)
 
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 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 12:31
Не ходите в море заразитесь. Сидите дома в масках и перчатках. А детям дайте планшеты что бы на свежий воздух не выходили. Не кушайте фрукты опастно.. лучше чипсы они в упаковке...
Но но оставьте в покое тех кто правильный здоровый образ ведёт.. со своими советами.

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
 

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