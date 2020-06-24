Можно ли заразиться в морской воде и на пляже в Актау коронавирусом?

Коронавирус, как отметила Роза Утепова, плохо выживает в морской воде. По ее мнению, соль и объём воды в нашем море способствуют снижению вирусной нагрузки на этапе инактивации.- Соль деактивирует и коронавирус. Инфицированная активность CОViD-19 резко снижается при прогреве воды в летнее время. Коронавирус может попадать в море с отходами жизнедеятельности человек и при смыве потожировых и иных выделений с тела носителя. Для вируса губительна высокая температура, до которой разогревается песок и камни на пляжах. Поэтому передача CОViD-19 через песок маловероятна, - пояснила Роза Утебаева.По словам специалиста, опасность посещения пляжей может быть в несоблюдении санитарной дистанции.- Люди часто верят в силу моря, как в лечебную, восстанавливающую. Как народный способ лечения, море от коронавируса не помогает. Болезни, которые передаются через морскую воду и песок - это энтеровирусная и ротавирусная инфекции, гепатит А, кишечные инфекции, гельминтоз, грибок, лептоспироз, контагиозный моллюск и другие, - сказала в заключении Роза Утебаева.Напомним, что скопление людей на относительно небольшом участке пляжа и, как следствие, несоблюдение санитарной дистанции, могут послужить причиной распространения инфекции.