Жителям Актау рассказали о вредных советах при лечении Covid-19

Помогает ли при Covid-19 содовая ингаляция?



Эффективен ли чеснок для профилактики коронавируса?



Убивают ли пары спирта вирус?

Помогает ли хиджама при Covid-19?



[ b]Можно ли надувать воздушные шары при коронавирусе?



Антибиотики убивают вирус?



Нужно ли сбивать температуру ниже 38 градусов?

Многие жители Актау прибегают к народным методам борьбы с коронавирусной инфекцией. К ним относят: содовые ингаляции, чесночную воду, надувание шаров, вдыхание паров спирта и другие.Специалисты клиники напоминают горожанам об опасности таких методов. По словам врачей, они могут только усугубить состояние больного, но никак не вылечить его.Врачи многопрофильной клиники «SOFIE MEDGROUP» назвали несколько вредных советов по лечению Covid-19 в домашних условиях.Нет, если вы не хотите получить ожог слизистой и усугубить своё состояние. Врачи не рекомендуют дышать над «горячей баней» с содой. Нет ни одного научно доказанного факта эффективности паровой терапии в лечении Covid-19 и особенно пневмонии, когда вирус уже спустился в нижние дыхательные пути.- высокая температура;- высокое давление;- сердечно-сосудистые заболевания;- нарушение функции почек;- аллергия на соду.- За последние дни в Call-центр клиники поступают многочисленные жалобы от пациентов вследствие вот таких вот ингаляций. Жалобы на сухость в носу, заложенность носа, - отмечают врачи клиники.Чесночное питьё или пара долек чеснока натощак – ещё одно предложение из серии «антисоветы». Несмотря на антимикробные свойства этого природного антисептика, его эффективность в борьбе с коронавирусом не доказана.- гипертонию или гипотензию (повышение/понижение давления);- боли в сердце;- мигрень.- Кипячёная чесночная вода и дольки чеснока противопоказаны людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Это грозит расстройством кишечника, изжогой, печёночной коликой, - говорят врачи.Медицинский спирт действительно используется как пеногаситель при отёчности лёгких, но с точным расчётом безопасной дозы врачом.Что касается вдыхания паров спирта, то той концентрации, которая позволяет разрушить липидную оболочку вируса, недостаточно, чтобы убить вирус, который опустился в нижние отделы лёгких.Приём алкоголя только угнетает иммунную систему, чем повышает риск быстрее подхватить вирус. А сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с печенью только усиливают риски осложнений и затрудняют лечение.Не помогает. Кровопускание только с недавних пор начали предлагать в качестве лечения от коронавируса.- низкое артериальное давление;- хронические патологии сердца;- малая концентрация кровяных клеток;- любые патологии сосудов;- психические расстройства.У детей и взрослых старше 65 лет высокие риски большой кровопотери.По данным Министерства здравоохранения РК, подобная «зарядка для легких» может стать причиной осложнений при коронавирусной инфекции, когда поражаются альвеолы и развивается интерстициальное воспаление. В этом случае происходит массивное повреждение ткани легких, что делает ее уязвимой.Любая резкая нагрузка на легочную ткань, в том числе такая, как надувание шаров, может просто ее порвать, из-за чего рубец будет формироваться дольше. К тому же, перегрузка легких быстрым и сильным движением грудной клетки может привести к баротравме легкого, которая проявляется кровохарканьем или кровью в мокроте, пневмотораксу или разрыву легочной ткани, дополнительным повреждениям альвеол и нарастанию одышки, развитию эмфиземы и усилению фиброза легких, что сильно снижает функциональность органа.Врачи многопрофильной клиники «SOFIE MEDGROUP» напоминают, что безопасных антибиотиков не бывает. Врачи настоятельно рекомендуют их избегать по двум причинам:1. При бессимптомных и лёгких формах заболевания в 80% случаев организм способен справиться с вирусом самостоятельно.2. При длительном приёме антибиотиков есть риск развития антибиотикорезистентности, когда бактерии приобретают устойчивость к антибиотику. В случае реальной необходимости этот препарат и его аналоги вам уже не помогут.Вирусные инфекции лечить антибиотиками бесполезно, да и не рекомендуется при лёгких формах заболевания. Но при осложнениях врач может назначить их.- антибиотики надо принимать с пробиотиками;- их всегда нужно пить курсом;- перед первой инъекцией, если препарат раньше не использовался, необходимо сделать тест на чувствительность;- детям и беременным не рекомендуется, только если они принимаются по показаниям и в правильном режиме;- уколы лучше, чем таблетки;- антибиотики несовместимы с алкоголем.Лихорадка – защитная реакция организма в ответ на инфекционно-воспалительный процесс. С повышением температуры возбудители инфекции размножаются медленнее, а иммунная система активизируется – образуется больше иммуноглобулинов и интерферонов. Поэтому сбивать температуру нужно не всегда. До 38 градусов она, наоборот, помогает организму сопротивляться.При температуре выше 38 градусов врачи рекомендуют два жаропонижающих препарата на выбор, но не более четыре таблеток в сутки. Препараты назначаются врачом.В большинстве случаев, как показывает практика, для этого нет показаний. Исследование не стоит проходить в профилактических целях. Направление на ПЦР-тестирование в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования можно получить бесплатно в поликлинике по месту жительства.- больным с ОРВИ и пневмонией;- госпитализированным в провизорный и инфекционный стационары с Covid-19;- лицам из числа близких контактов с больным Covid-19 на 7-й день изоляции;- больным с Covid-19, находящимся на амбулаторном лечении под медицинским наблюдением;- прибывшим из-за рубежа авиарейсами из эпидемиологически неблагополучных стран;- призывникам воинских частей;- медработникам с признаками, схожими с Covid-19;- пациентам при плановой и экстренной госпитализации в стационар;- находящимся на гемодиализе;- поступающим в учреждения уголовно-исправительной системы и медико-социальные учреждения.- Все остальные могут сдать тестирование платно за 15-16 тысяч тенге. При этом никто не даёт гарантию, что вы не заразитесь коронавирусом в той же очереди или на следующий день после сдачи анализа, - отметили в Министерстве здравоохранения КР.Компьютерная томография – это не скрининг.- озноб на фоне температуры выше 38-38,5 градусов;- приступообразный кашель с мокротой;- одышка при нагрузке;- ощущение жжения в груди;- головная боль;- кровохарканье;- потеря аппетита;- снижение артериального давления;- тахикардия;- мышечная усталость;- тошнота, рвота;- цианотическая и липкая кожа.- Последнее решение о необходимости исследования остаётся за врачом. Для диагностирования пневмонии предусмотрели не только КТ, но и рентген-аппараты, которые есть в каждой поликлинике и могут показать поражения в лёгких, - отметили в Министерстве.