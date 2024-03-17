Мастер производственного обучения Мангистауского колледжа туризма делает уникальное мороженое

- Если наш десерт будет широко использоваться в стране как национальный бренд, то тогда появится возможность представить его зарубежом, - говорит Еламан Нурай.

Еламан Нурай уже три года работает мастером производственного обучения в Мангистауском колледже туризма по специальности «Организация питания». Преподаватель готовит специалистов, делясь своими знаниями при прохождении производственной практики.Ее ученики, прошедшие школу мастерства, являются победителями и призерами различных региональных, областных, республиканских, международных и ежегодных чемпионатов World Skills.Еламан Нурай была одержима идеей придумать мороженое с национальным колоритом: почему бы не приготовить любимое лакомство, применив традиционные молочные изделия, подумала она, и попробовала применить курт. Однако вкус получился не совсем удачным.Мастер попыталась применить ірімшік и получила особенный вкус. Мороженое понравилось коллегам и близким Нурай. Таким образом, десерт с национальным вкусом стал пользоваться спросом у многих.Необычный десерт успел не только порадовать публику, но и стать призером конкурсов. Это оригинальное мороженое с национальным колоритом было представлено на международном конкурсе мастерства «Jibek joly fest» в Таразе в 2023 году ученицей Нурай Еламан – Улданой Сарсеновой. Продукт с новым вкусом занял призовое второе место.Уважение и любовь шеф-повара к традиционной кухне, несомненно, служат примером для многих молодых людей. В управлении образования заметили, что благодаря таким молодым специалистам, как Еламан Нурай, национальная кухня будет развиваться и станет отечественным брендом, который будет признан во всем мире, и в дальнейшем будет поддерживаться государством.