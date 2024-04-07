Акимат Актау опубликовал список предметов первой необходимости для пострадавших от паводков

В опубликованный властями список входят предметы первой необходимости, продукты питания и средства личной гигиены.



Пункт сбора работает в молодежном центре «Арман» у заднего входа.



По дополнительным вопросам обращаться по телефонам: +7 700 444 16 04 (Меруерт Кунакбаева)

+ 7 778 253 94 05 (Нурасыл Нурбергенович)



Список необходимых вещей



1. Подгузники

2. Туалетная бумага

3. Кусковое мыло

4. Жидкое мыло

5. Предметы гигиены

6. Стиральный порошок

7. Салфетки

8. Шампунь

9. Зубная паста и щетка

10. Пакеты для мусора



Список необходимых продуктов



1. Хлеб

2. Макароны

3. Крупы (рис, гречка)

4. Молоко

5. Детское молоко

6. Вода

7. Сахар

8. Растительное масло

9. Полуфабрикаты (тушенка, паштет, колбаса)

10. Печенье

11. Фрукты

12. Овощи

13. Чай

14. Сыр

15. Соль