С начала года в Мангистауской области зарегистрировано 59 больных с кишечными инфекциями

За 6 месяцев текущего года в Мангистауской области зарегистрировано 59 случаев острых кишечных заболеваний, показатель на 100 тысяч населения составил 7,40. По сравнению с 2023 годом заболеваемость снизилась на 9 случаев. Из всех зарегистрированных заболеваний 27,1% приходится на детей до 14 лет. Об этом сообщил заместитель начальника Мангистауского областного управления санитарно-эпидемиологического надзора Бердыбек Саралтаев на брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По словам спикера, возбудители кишечных инфекций попадают в организм человека через грязную воду или загрязненные продукты питания, посуду и игрушки.

Летние месяцы – сезон широкого распространения инфекционных заболеваний. С началом летних месяцев резко возрастают случаи острых кишечных заболеваний и пищевых отравлений. Микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания, быстро размножаются в местах загрязнения. Острыми кишечными инфекциями заражаются при несоблюдении мер личной гигиены. Симптомами являются частая диарея, рвота, отсутствие аппетита, повышение температуры тела, слабость. Этим инфекциям в основном подвержены дети, 80% заболевших - это дети раннего возраста, - рассказал Бердикбек Саралтаев.

Одним из способов профилактики кишечных инфекций является соблюдение гигиены, использование для питья только чистой или кипяченой воды, хранение скоропортящихся продуктов в холодильнике и их своевременное употребление, запрет на покупку продуктов в неконтролируемых торговых точках.

Следует отметить, что при появлении первых симптомов острых кишечных заболеваний необходимо срочно обратиться к врачу. Необходимо пить много жидкости до прибытия медиков. Наиболее эффективно использовать регидрон, а также кипяченую воду, черный чай, рисовый отвар.