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03.09.2024, 10:45

В Мангистау открылся швейный цех, в котором работают люди с ограниченными возможностями

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Социальный проект общественного фонда «Риза-ана» запущен 2 сентября. В рамках социального проекта начал свою работу швейный цех для людей с ограниченными возможностями слуха, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель акима Мангистауской области Звира Есбергенова, заместитель управляющего директора НКОК Ерлан Мукай, менеджер по связям с местными государственными органами и общественностью компании Сункар Кулжанов, руководитель Актауского офиса компании Арман Жанахмет, координатор компании по связям с местными государственными органами и общественностью Мейрамгуль Енсеева и Азат Нуржауов, депутаты маслихата Мангистауской области, руководители учреждений, общественные активисты, руководители неправительственных организаций.

 Швейный цех полностью укомплектован для трудоустройства 30 человек с ограниченными возможностями слуха. Сначала в швейный цех было принято на работу 20 человек, которые освоили швейное дело. Изначально учились простому прямому шитью, план на будущий год - пошив спецодежды. В следующем году в нашем цехе будут работать 30 человек. При спонсорской поддержке НКОК было приобретено все оборудование и швейные станки для пошива спецодежды. Портные сейчас шьют простыни. В целом в области с рождения до пенсионного возраста количество инвалидов по слуху превышает 1200 человек. Общественный фонд «Риза-ана» в последние годы сосредоточился на социальном предпринимательстве, - рассказала руководитель проекта общественного фонда «Риза-ана» Бибигуль Рамазан. 

В 2023 году запущена социальная кофейня «BR coffee social project», в которой занято 15 людей с ограниченными возможностями. В общей сложности в рамках проекта нашли работу 38 людей с ограниченными возможностями. 

 Я инвалид 3 группы. Сейчас у меня 4 детей. Бабушка и дедушка помогают в уходе за детьми. Работа мне нравится. Обычно мужчин не принимают на работу по пошиву одежды. У меня нет спецподготовки. Так как для поступления на учебу требовался атестат, я не мог получить специальность. Спасибо Бибигуль Рамазановой за поддержку, за данный проект, - сказал портной цеха Кумисгали Адильханов.

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