В Мангистау открылся швейный цех, в котором работают люди с ограниченными возможностями

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель акима Мангистауской области Звира Есбергенова, заместитель управляющего директора НКОК Ерлан Мукай, менеджер по связям с местными государственными органами и общественностью компании Сункар Кулжанов, руководитель Актауского офиса компании Арман Жанахмет, координатор компании по связям с местными государственными органами и общественностью Мейрамгуль Енсеева и Азат Нуржауов, депутаты маслихата Мангистауской области, руководители учреждений, общественные активисты, руководители неправительственных организаций.

Швейный цех полностью укомплектован для трудоустройства 30 человек с ограниченными возможностями слуха. Сначала в швейный цех было принято на работу 20 человек, которые освоили швейное дело. Изначально учились простому прямому шитью, план на будущий год - пошив спецодежды. В следующем году в нашем цехе будут работать 30 человек. При спонсорской поддержке НКОК было приобретено все оборудование и швейные станки для пошива спецодежды. Портные сейчас шьют простыни. В целом в области с рождения до пенсионного возраста количество инвалидов по слуху превышает 1200 человек. Общественный фонд «Риза-ана» в последние годы сосредоточился на социальном предпринимательстве, - рассказала руководитель проекта общественного фонда «Риза-ана» Бибигуль Рамазан.

В 2023 году запущена социальная кофейня «BR coffee social project», в которой занято 15 людей с ограниченными возможностями. В общей сложности в рамках проекта нашли работу 38 людей с ограниченными возможностями.