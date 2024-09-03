Единая диспетчерская служба «109» круглосуточно принимает сообщения о коммунальных проблемах жителей района, направляет их в соответствующее учреждение, контролирует их выполнение, устанавливает обратную связь с жителями.
С какими вопросами можно обращаться в службу «109»:
1. Коммунальные и социальные направления.
2. По вопросам образовательных учреждений и дошкольных организаций.
3. Жалобы по другим актуальным вопросам.
Достаточно позвонить на короткий номер «109», либо оставьте обращения в наших социальных сетях.
«109» работает в режиме 24/7. Решите проблему вместе с нами!
Прием обращений:
Бесплатный звонок на единый номер «109»;
Instagram: @mangystau109
WhatsApp: + 7 777 109 1090
Сайт: www.aktau109.kz
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