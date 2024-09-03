Единая диспетчерская служба «109» круглосуточно принимает сообщения о коммунальных проблемах жителей района, направляет их в соответствующее учреждение, контролирует их выполнение, устанавливает обратную связь с жителями.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

С какими вопросами можно обращаться в службу «109»:

1. Коммунальные и социальные направления.

2. По вопросам образовательных учреждений и дошкольных организаций.

3. Жалобы по другим актуальным вопросам.

Достаточно позвонить на короткий номер «109», либо оставьте обращения в наших социальных сетях.

«109» работает в режиме 24/7. Решите проблему вместе с нами!

Прием обращений:

Бесплатный звонок на единый номер «109»;

Instagram: @mangystau109

WhatsApp: + 7 777 109 1090

Сайт: www.aktau109.kz