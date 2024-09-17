18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
480.61
534.53
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
17.09.2024, 16:04

Не оглядываясь на Чернобыль: почему одно из страшнейших техногенных бедствий XX века не повторится в Казахстане?

Госинформзаказ 0 342

Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году был одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории, его последствия дали множество уроков в различных областях, но при этом вызывают полемику в казахстанском обществе накануне референдума по строительству АЭС. Итоги анализа ключевых уроков, которые извлечены из трагедии Чернобыля, а также современные технологии, которые применяются для строительства и эксплуатации АЭС, указывают на то, что риски повторения катастрофы в нашей стране ничтожны. Специалисты поясняют, что планируемая атомная станция в Казахстане будет более технологичной и совершенной, что говорит в пользу ее возведения, которое необходимо для модернизации энергетической инфраструктуры страны.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Одна из причин катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции — человеческая ошибка, вызванная недостаточной подготовкой персонала и отсутствием полной информации о рисках. Во время аварийного теста на четвертом энергоблоке не были учтены все возможные последствия проведения эксперимента в условиях низкой мощности реактора. Это показало необходимость строгого соблюдения протоколов безопасности и подготовки специалистов.

На Чернобыльской АЭС использовали реактор большой мощности, канальный (РБМК), у которого был серьезный конструктивный недостаток — так называемый положительный коэффициент реактивности на низкой мощности. Это означало, что при снижении мощности реактор мог стать нестабильным, что и произошло в ночь аварии. Урок здесь — тщательное проектирование систем безопасности и регулярная проверка их надёжности.

Крайне негативную роль в последствиях аварии сыграл фактор отсутствия оперативного информирования. Власти СССР на первых этапах катастрофы скрывали масштаб происшествия, что задержало эвакуацию людей и начало международной помощи. Это подчеркнуло важность прозрачности и своевременной информации в кризисных ситуациях, что помогает минимизировать последствия и спасать жизни.

Колоссальный масштаб бедствия позволил сделать важные выводы. После аварии мировое сообщество начало активнее сотрудничать в области ядерной безопасности. Были разработаны новые международные стандарты и рекомендации по эксплуатации атомных электростанций, что стало важным шагом в предотвращении подобных катастроф.

После катастрофы Чернобыльская зона отчуждения стала территорией научных исследований. Она также показала, как важно иметь системы для долгосрочного мониторинга радиационного фона и утилизации радиоактивных материалов, а также процедуры по дезактивации территории.

События в Чернобыле продемонстрировали важность независимых СМИ и гражданского общества в вопросах контроля над ядерной безопасностью. Открытые данные и исследования позволили обществу больше узнать о катастрофе и ее последствиях, что усилило общественное давление на правительство для улучшения стандартов безопасности.

Чернобыльская авария стала болезненным, но важным уроком для человечества. Она изменила подходы к ядерной энергетике, обеспечению безопасности и управлению кризисами, а также подчеркнула важность международного сотрудничества в вопросах защиты окружающей среды и здоровья людей.

Специалисты неустанно повторяют: атомная станция в Казахстане не будет такой же, как Чернобыльская, по ряду причин, связанных с развитием технологий, проектированием и подходом к безопасности.

Чернобыльская АЭС использовала реакторы типа РБМК, которые имели конструктивные недостатки. В Казахстане, скорее всего, будут использовать современные типы реакторов, такие как ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) или другие усовершенствованные модели, которые более безопасны и стабильны. Новые реакторы имеют улучшенные системы контроля и защиты.

После Чернобыльской аварии были учтены все ошибки и недостатки проектирования. Во всех современных АЭС усилены меры безопасности, внедрены многоуровневые системы защиты и аварийные планы на случай нештатных ситуаций. Казахстан также учтет международные стандарты безопасности и опыт других стран.

В современных реакторах используются закрытые контуры охлаждения и другие защитные меры, которые предотвращают утечки радиоактивных веществ в окружающую среду в случае аварии. Это принципиально отличает их от конструкции РБМК, которая была более уязвима.

Согласно заявлениям официальных лиц, в Казахстане будет применяться строгий надзор со стороны международных агентств, таких как МАГАТЭ, и внутренние регулирующие органы также будут строго следить за соблюдением стандартов безопасности.

Необходимо также отметить, что в современном мире большое внимание уделяется человеческому фактору и культуре безопасности на атомных станциях. Операторы проходят тщательное обучение, а процессы работы оптимизированы, чтобы минимизировать риск человеческой ошибки.

Перечисленные факты говорят о том, что атомная станция в Казахстане будет значительно безопаснее и технологически совершеннее, чем Чернобыльская станция.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?