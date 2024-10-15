Беременную успешно прооперировали в Мангистауской областной многопрофильной больнице

В Мангистауской областной многопрофильной больнице успешно прооперировали беременную женщину без вреда для плода. Жительница Бейнеу поступила из районной больницы с диагнозом «гидронефроз». Об этом сообщили в Мангистауском филиале АО ««Фонд социального медицинского страхования».

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Больная была госпитализирована в больницу по линии медстрахования.

Мы провели ей экстренную лапароскопическую операцию по удалению камня. В случае непроведения операции это могло бы губительно сказаться на здоровье и жизни как самой пациентки, так и плода. Предварительно был организован консилиум с профильными специалистами. Операция прошла успешно без вреда для плода, - рассказал Мурат Бекхожин, заведующий отделением урологии Мангистауской областной многопрофильной больницы.

В отделении урологии работают четыре врача, три резидента. Отделение рассчитано на 15 коек. Мурат Бекхожин работает в отделении с 2018 года. С 2022 года назначен заведующим отделением и главный внештатным урологом управления здравоохранения Мангистауской области. По словам Мурата Бекхожина, наш регион является эндемичным по урологическим заболеваниям. На это, как сказал врач, влияют жаркий климат, некачественная вода, общее экологическое положение региона.