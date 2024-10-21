Календарь регулярных встреч акима Мангистауской области Н.И. Килыбай с населением в 2024 году

Даты встреч руководителя области с населением региона предоставила пресс-служба акима Мангистауской области.
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07.11.2024
среда
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08.11.2024
четверг
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15.11.2024
среда
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22.11.2024 четверг
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29.11.2024
среда
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06.12.2024
пятница
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13.12.2024
среда
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Бейнеуский район,
село Бейнеу, Дом культуры имени «Абыла». в 10.00 ч.
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Мангистауский район,
село Шетпе, дом культуры
в 10.00 ч.
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Тупкараганский район,
г. Форт-Шевченко,
дом культуры
в 10.00 ч.
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Каракиянский район,
село Курык, дом культуры
в 10.00 ч.
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г. Жанаозен, дом культуры «Мұнайшы»
в 10.00 ч.
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Мунайлинский район, село Маңғыстау, дом культуры им.
Ф.Онгарсыновой
в 10.00 ч.
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г.Ақтау,
культурно-досуговый комплекс имени Абая
в 10.00 ч.
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