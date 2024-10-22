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22.10.2024, 16:20

Мангистау предлагает создать зону беспошлинной торговли с Узбекистаном

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Аким Мангистауской области предложил создать специальную зону беспошлинной торговли на территории казахстанско-узбекской границы. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

На совместном межрегиональном форуме правительств Казахстана и Узбекистана, прошедшем 22 октября в Самарканде, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай выступил с рядом предложений по расширению торгово-экономических связей между Мангистауской областью и Узбекистаном.

Сегодня строится автодорога, соединяющая Мангистау и Узбекистан. Автомобильное сообщение прокладывается до таможенного поста «Тажен» на территории Казахстана. Вчера введена в эксплуатацию новая автодорога от центра Каракалпакстана до границы страны. Это позволит в будущем увеличить товарооборот между Мангистауской областью и Узбекистаном.

По словам Нурдаулета Килыбая, большая часть продуктов питания, овощей, фруктов и сухофруктов  на оптовых рынках нашего региона привозится с полей Бухары, Самарканда, Нукуса и Сырдарьи Республики Узбекистан. Через таможенный пост «Тажен» в день проходит около 250-300 фур, из них в среднем 25-30 фур отправляются в Мангистаускую область. Это около 11 тысяч тонн товара.

 В составе нашей делегации присутствует учредитель ТОО «ОРЦ Актау», одной из крупнейших оптовых распределительных центров страны. В настоящий момент они полностью готовы в предоставлении необходимой торговой площади и ждут конкретных шагов со стороны предпринимателей Узбекистана. Там мы бы хотели открыть торговую площадь «Сделано в Узбекистане» и организовать сельскохозяйственные ярмарки, - отметил Нурдаулет Килыбай.
 

Также на межрегиональном форуме аким Мангистауской области предложил создать в приграничном регионе специальную зону беспошлинной торговли по образцу торгового комплекса «Хоргос» в целях дальнейшего наращивания торговых отношений между двумя странами. Открытие торгово-экономической зоны позволит увеличить товарооборот между Мангистауской областью и Республикой Узбекистан в 4 раза.

Кроме того, на встрече обсуждалось сотрудничество в сферах туризма и сельского хозяйства. К примеру, уже разработаны турпакеты для туроператоров Республики Узбекистан, включающие посещение исторических, культурных и туристических мест Мангистауской области, и с 2025 года готовы начать свою работу.

 Одним из приоритетных направлений в развитии Мангистауской области является сельское хозяйство, предлагаем совместно развивать тепличные хозяйства в нашем регионе. В свою очередь, мы готовы субсидировать часть вложенных затрат, затраты на воду, удобрения, обеспечить необходимой инфраструктурой, предоставить льготные кредиты под низкие проценты и подходящие земельные участки, - предложил Нурдаулет Килыбай.
 

В своем выступлении на форуме глава региона отметил, что готов поддержать все инициативы, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества и расширение экономических связей с Узбекистаном, в том числе с Республикой Каракалпакстан. 

По итогам встречи подписано соглашение о сотрудничестве между акиматом Мангистауской области и Республикой Каракалпакстан, Бейнеуским и Ходжейлийским районами. Еще одно успешное соглашение заключено между ТОО «Nukus dilisha» Узбекистана, акиматом Бейнеу и ТОО «ОРЦ Актау». Узбекские бизнесмены собирались построить крупные торговые центры в городе Актау и Бейнеуском районе.

Стоит отметить, что в Мангистауской области зарегистрировано 140 предприятий с участием Узбекистана. По итогам 2023 года внешнеторговый оборот региона с Узбекистаном составил 13,2 миллиона долларов США. Доля импорта из Республики Узбекистан в общем товарообороте составляет около 25%.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
motor
motor
Так же можно на границе с Туркменистаном!
22.10.2024, 17:35
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