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22.10.2024, 18:25

В Актау прошел парад национальной одежды

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Около 500 жителей Мангистауской области  22 октября стали участниками парада национальной одежды, организованном накануне Дня Республики в Актау. Об этом сообщает центр общественных коммуникаций мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В числе решивших показать красоту и индивидуальность национальной одежды - дизайнеры, портные, дома мод, а также представители крупных учреждений и образовательных организаций города, жители областного центра. Основная цель парада – популяризация в обществе образцов казахской национальной одежды, модернизировав ее в соответствии с потребностями времени, и ввести в мир моды. 

Мероприятие стартовало в особом формате. Девушки  и матери в национальных  головных уборах, украшенных перьями филина, и традиционных казахских платьях ездили в общественном транспорте и дарили пассажирам прекрасное настроение, исполняя народные песни.

Основная часть парада продолжила путь по морской набережной. Аксакалы, облачившиеся в традиционные чапаны и такия, демонстрировали выдающийся образ национальной культуры, а школьники придали параду неповторимый стиль своей одеждой с национальными узорами. Кроме того, общественности были представлены самобытные и современные модели национальной одежды: от головных уборов аже - кимешек и праздничной одежды до саукеле, одеваемого невестой.  

В рамках мероприятия были организованы традиционные национальные игры, такие как асык ату, тогызкумалак, перетягивание каната и казакша курес, победители которых получили специальные награды.

Отметим, что парад национальной одежды был организован общественным фондом «Центр местных инициатив «Мангистау» в рамках государственного социального заказа отдела  внутренней политики и развития языков.

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