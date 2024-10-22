В Актау прошел парад национальной одежды

Около 500 жителей Мангистауской области 22 октября стали участниками парада национальной одежды, организованном накануне Дня Республики в Актау. Об этом сообщает центр общественных коммуникаций мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В числе решивших показать красоту и индивидуальность национальной одежды - дизайнеры, портные, дома мод, а также представители крупных учреждений и образовательных организаций города, жители областного центра. Основная цель парада – популяризация в обществе образцов казахской национальной одежды, модернизировав ее в соответствии с потребностями времени, и ввести в мир моды.

Мероприятие стартовало в особом формате. Девушки и матери в национальных головных уборах, украшенных перьями филина, и традиционных казахских платьях ездили в общественном транспорте и дарили пассажирам прекрасное настроение, исполняя народные песни.

Основная часть парада продолжила путь по морской набережной. Аксакалы, облачившиеся в традиционные чапаны и такия, демонстрировали выдающийся образ национальной культуры, а школьники придали параду неповторимый стиль своей одеждой с национальными узорами. Кроме того, общественности были представлены самобытные и современные модели национальной одежды: от головных уборов аже - кимешек и праздничной одежды до саукеле, одеваемого невестой.

В рамках мероприятия были организованы традиционные национальные игры, такие как асык ату, тогызкумалак, перетягивание каната и казакша курес, победители которых получили специальные награды.

Отметим, что парад национальной одежды был организован общественным фондом «Центр местных инициатив «Мангистау» в рамках государственного социального заказа отдела внутренней политики и развития языков.