В Мангистау усовершенствован порядок получения госуслуг

С начала 2024 года в центральный государственный орган направлены предложения по совершенствованию бизнес-процессов оказания государственных услуг по трем различным направлениям. Об этом сообщил руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по Мангистауской области, председатель Совета по этике Жумагулов Т.К.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В частности, поддержано 25 предложений, разработанных департаментом по результатам проведенного анализа, на основании которых в настоящее время внесены изменения в нормы законодательства. По сей день продолжается результативная работа по совершенствованию государственных услуг.

Так, уже на данном этапе внесено 5 предложений по направлению автоматизации государственных услуг и оценки технических возможностей, 4 предложения по оценке правового регулирования процесса оказания государственных услуг и 3 предложения по совершенствованию процессов оказания государственных услуг, в результате территориальным департаментом за отчетный период направлено 12 предложений.

Из ранее направленных предложений территориального департамента внесено предложение по интеграции информационных систем для оказания государственной услуги «Выдача справок по опеке и попечительству» в полном электронном формате без участия услугодателя.

Данная услуга до внесения предложения не оказывалась полностью в электронном формате в информационной системе «Es.iac.kz». В связи с тем, что срок оказания государственный услуги составляет 30 минут, и учитывая, что ответственные специалисты, выполняющие функции опеки и попечительства отделов образования по городу и по районам, выезжали на место жительства услугополучателей для оказания иных услуг, проверяя условия жизни, а также участвовали в судебных процессах, что отрицательно влияло на качество оказания услуг и могло быть причиной нарушения сроков оказания услуги.

В настоящее время после внесения предложения департаментом информационная система «Es.iac.kz» интегрирована, и в соответствии с требованиями Правил полностью перешла в электронный формат для оказания услуги без участия услугодателя.