В Мангистау усовершенствован порядок получения госуслуг

С начала 2024 года в центральный государственный орган направлены предложения по совершенствованию бизнес-процессов оказания государственных услуг по трем различным направлениям. Об этом сообщил руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по Мангистауской области, председатель Совета по этике Жумагулов Т.К.
В частности, поддержано 25 предложений, разработанных департаментом по результатам проведенного анализа, на основании которых в настоящее время внесены изменения в нормы законодательства. По сей день продолжается результативная работа по совершенствованию государственных услуг.
Так, уже на данном этапе внесено 5 предложений по направлению автоматизации государственных услуг и оценки технических возможностей, 4 предложения по оценке правового регулирования процесса оказания государственных услуг и 3 предложения по совершенствованию процессов оказания государственных услуг, в результате территориальным департаментом за отчетный период направлено 12 предложений.
Из ранее направленных предложений территориального департамента внесено предложение по интеграции информационных систем для оказания государственной услуги «Выдача справок по опеке и попечительству» в полном электронном формате без участия услугодателя.
Данная услуга до внесения предложения не оказывалась полностью в электронном формате в информационной системе «Es.iac.kz». В связи с тем, что срок оказания государственный услуги составляет 30 минут, и учитывая, что ответственные специалисты, выполняющие функции опеки и попечительства отделов образования по городу и по районам, выезжали на место жительства услугополучателей для оказания иных услуг, проверяя условия жизни, а также участвовали в судебных процессах, что отрицательно влияло на качество оказания услуг и могло быть причиной нарушения сроков оказания услуги.
В настоящее время после внесения предложения департаментом информационная система «Es.iac.kz» интегрирована, и в соответствии с требованиями Правил полностью перешла в электронный формат для оказания услуги без участия услугодателя.
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