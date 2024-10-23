Вниманию граждан Узбекистана! Ўзбекистон фуқаролари диққатига!

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В связи с проведением 27 октября 2024 года выборов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Генеральное консульство Республики Узбекистан в Актау информирует граждан Республики Узбекистан, временно или постоянно проживающих на территории Мангистауской области, о том, что 27 октября с 08:00 по 20:00 часов в Актау будет организован избирательный участок по адресу Генерального консульства: микрорайон 30, коттедж 83/1.

С порядком проведения голосования можно ознакомиться на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан www.saylov.uz/.

Генеральное консульство призывает граждан Республики Узбекистан воспользоваться конституционным правом и принять участие в важном политическом событии.

Контакты: +77292 777117,

+7777 5990050,

+7777 5990051,

kz.uzconsulate.akt@mfa.uz

2024 йил 27 октябрда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлари сайловлари ўтказилиши муносабати билан, Ўзбекистон Республикасининг Ақтау шаҳридаги Бош консулхонаси, Манғистаў вилояти ҳудудида вақтинчалик ёки доимий яшовчи Ўзбекистон Республикаси фуқароларини, 27 октябрь куни соат 08:00 дан 20:00 гача Ақтау шаҳрида Бош консулхона манзили бўйича сайлов участкаси ташкил қилиниши ҳақида маълум қилади: 30-микрорайон, коттедж 83/1.

Сайловни ўтказиш тартиби билан Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг www.saylov.uz сайтида танишиш мумкин.

Бош консулхона Ўзбекистон Республикаси фуқароларини конституциявий ҳуқуқларидан фойдаланиб, муҳим сиёсий воқеада иштирок этишга чақиради.

Алоқалар: +77292 777117,

+7777 5990050,

+7777 5990051,

kz.uzconsulate.akt@mfa.uz