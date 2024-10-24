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24.10.2024, 16:05

Первый построенный военный катер в Мангистау спустили на воду

Госинформзаказ 0 2 854 Лиана Рязанцева

Накануне Дня Республики военный десантный корабль «Шапшаң», построенный в Мангистауской области, был спущен в Каспийское море. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

В церемонии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, контр-адмирал Вооруженных Сил Ратмир Камратов, военнослужащие и жители города.

Новый водный катер будет нести службу по защите национальных границ и единства страны.

Первый заместитель министра обороны отметил, что отправка боевого катера в море – счастливый момент для казахстанских граждан. По его словам, первый построенный в Мангистау катер демонстрирует, что морской потенциал региона стремительно развивается.

В своем Послании к народу Президент отметил, что мировое производство военной техники играет важнейшую роль в системе национальной обороны развитых стран. Современный век – время новых технологий. Этот катер является ярким доказательством высокого уровня инженерной отрасли нашей Родины, - сказал Султан Камалетдинов.

Глава региона Нурдаулет Килыбай подчеркнул, что историческое событие накануне Национального праздника - Дня Республики - является результатом упорного труда ученых.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение о необходимости развития и углубления  казахстанской строительной отрасли.  И сегодня мы  видим результат.  Отечественная продукция, произведенная в нашем регионе, будет защищать мир в стране и способствовать эффективной службе Военно-морских сил.  Хочу поблагодарить граждан, специалистов и строителей, реализовавших этот проект.  Они доказали свое мастерство», - выразил благодарность аким.

Стоимость проекта – 1,8 млрд тенге. По словам директора ТОО «Судовое оборудование и сервис», построившего новый катер, Дмитрия Донского, есть возможность строить технику не только для обороны, но и для граждан, туризма, транспорта и чрезвычайных ситуаций.

 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
А №103 - это телефон скорой помощи или просто совпадение?))) А если серьезно, то это все-таки победа. Лиха беда начало.
25.10.2024, 09:18
Банкир
Банкир
Сколько пафоса из-за обыкновенного катерочка...Упорный труд учёных...высокий уровень инженерной отрасли...А рядом новость про ПЛАНОВОЕ отключение воды
24.10.2024, 18:33
дорожник
дорожник
Хотелось бы знать что нибудь о ТТХ катера
24.10.2024, 15:40
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