Первый построенный военный катер в Мангистау спустили на воду

Накануне Дня Республики военный десантный корабль «Шапшаң», построенный в Мангистауской области, был спущен в Каспийское море. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства

В церемонии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, контр-адмирал Вооруженных Сил Ратмир Камратов, военнослужащие и жители города.

Новый водный катер будет нести службу по защите национальных границ и единства страны.

Первый заместитель министра обороны отметил, что отправка боевого катера в море – счастливый момент для казахстанских граждан. По его словам, первый построенный в Мангистау катер демонстрирует, что морской потенциал региона стремительно развивается.

В своем Послании к народу Президент отметил, что мировое производство военной техники играет важнейшую роль в системе национальной обороны развитых стран. Современный век – время новых технологий. Этот катер является ярким доказательством высокого уровня инженерной отрасли нашей Родины, - сказал Султан Камалетдинов.

Глава региона Нурдаулет Килыбай подчеркнул, что историческое событие накануне Национального праздника - Дня Республики - является результатом упорного труда ученых.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение о необходимости развития и углубления казахстанской строительной отрасли. И сегодня мы видим результат. Отечественная продукция, произведенная в нашем регионе, будет защищать мир в стране и способствовать эффективной службе Военно-морских сил. Хочу поблагодарить граждан, специалистов и строителей, реализовавших этот проект. Они доказали свое мастерство», - выразил благодарность аким.

Стоимость проекта – 1,8 млрд тенге. По словам директора ТОО «Судовое оборудование и сервис», построившего новый катер, Дмитрия Донского, есть возможность строить технику не только для обороны, но и для граждан, туризма, транспорта и чрезвычайных ситуаций.