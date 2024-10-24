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24.10.2024, 15:44

В Актау 100 домбристов-школьников одновременно исполнили произведения национальной музыки

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Сегодня областная библиотека им. Кабиболлы Сыдиыкова стала местом проведения флешмоба актауских школьников. 100 домбристов одновременно исполнили произведение Абая Кунанбаева «Көзімнің қарасы», кюи «Ерке сылқым» и «Жастар бие», посвятив их Дню Республики, передает сайт otpannews.kz.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Сегодняшний флешмоб «Ұлы дала мұрагерлері» является традиционным. На протяжении уже 4-х лет все учащиеся 21 филиала Назарбаев интеллектуальные школы по всей республике одновременно в полдень исполняют классические произведения казахской музыки. 

Для нашей школы, для наших родителей сегодня особенный день. Впервые выступают поступившие в этом году ученики, которые с сентября обучаются игре на домбре. Ученики 7-х классов играют три музыкальных произведения, которые олицетворяют патриотизм и любовь к родине. Концепция развития учащихся в нашей школе подразумевает не только академическое образование и знания, но и воспитание в детях национального патриотизма, национального духа. Наша задача – дать им дополнительную энергетику и стремление к саморазвитию в творческом плане, - рассказал Ринат Жумабаев, директор НИШ в г.Актау. 

Уроки игры на домбре являются обязательным предметом для учащихся школы. Все поступающие в седьмой класс начинают изучать основы и уже через два месяца могут исполнить несложные в исполнении произведения. 

 Я занимаюсь игрой на домбре с седьмого класса. Уроки домбры являются обязательным предметом, каждую четверть выставляют оценки, и таким образом мы прививаем игру на домбре с ранних лет.  В клубе домбристов около 100 человек. Чтобы облегчить подготовку к выступлению, мы сначала делим учеников на классы и по частям учим произведение. Когда остается около двух недель до флешмоба, мы уже все вместе репетируем произведения два раза в неделю. Количество не определяет качество. Думаю, что лучше уделять внимание качеству репетиции, а не количеству. Сегодня дебют наших соучеников-семиклассников, в дальнейшем уже они будут учить и передавать свои знания следующим ученикам, - говорит Аманжол Елнар, ученик 12 класса, президент клуба домбристов НИШ. 

 С сентября я начала изучать игру на домбре. Не скажу, что было легко, но благодаря особой методике обучения, которой нас научил педагог, и ежедневным тренировкам мы смогли с нуля освоить национальный музыкальный инструмент. На флешмобе мы исполняем произведение Абая Кунанбаева «Көзімнің қарасы». Я его знала и раньше, а сегодня я смогу его и сыграть, - рассказала Данара Ержан, ученица 7 класса.

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