В Актау 100 домбристов-школьников одновременно исполнили произведения национальной музыки

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Сегодняшний флешмоб «Ұлы дала мұрагерлері» является традиционным. На протяжении уже 4-х лет все учащиеся 21 филиала Назарбаев интеллектуальные школы по всей республике одновременно в полдень исполняют классические произведения казахской музыки.

Для нашей школы, для наших родителей сегодня особенный день. Впервые выступают поступившие в этом году ученики, которые с сентября обучаются игре на домбре. Ученики 7-х классов играют три музыкальных произведения, которые олицетворяют патриотизм и любовь к родине. Концепция развития учащихся в нашей школе подразумевает не только академическое образование и знания, но и воспитание в детях национального патриотизма, национального духа. Наша задача – дать им дополнительную энергетику и стремление к саморазвитию в творческом плане, - рассказал Ринат Жумабаев, директор НИШ в г.Актау.

Уроки игры на домбре являются обязательным предметом для учащихся школы. Все поступающие в седьмой класс начинают изучать основы и уже через два месяца могут исполнить несложные в исполнении произведения.

Я занимаюсь игрой на домбре с седьмого класса. Уроки домбры являются обязательным предметом, каждую четверть выставляют оценки, и таким образом мы прививаем игру на домбре с ранних лет. В клубе домбристов около 100 человек. Чтобы облегчить подготовку к выступлению, мы сначала делим учеников на классы и по частям учим произведение. Когда остается около двух недель до флешмоба, мы уже все вместе репетируем произведения два раза в неделю. Количество не определяет качество. Думаю, что лучше уделять внимание качеству репетиции, а не количеству. Сегодня дебют наших соучеников-семиклассников, в дальнейшем уже они будут учить и передавать свои знания следующим ученикам, - говорит Аманжол Елнар, ученик 12 класса, президент клуба домбристов НИШ.