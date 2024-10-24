О деятельности радикальных и экстремистских течений и последствиях их влияния рассказали в Мангистау

В рамках реализуемого проекта Комитета по делам религий МКИ РК в Мангистауской области, при поддержке управления по делам религии области 14-18 октября 2024 года членами республиканской информационно-разъяснительной группы (далее - РИРГ) по вопросам религии были проведены семинары и иные разноформатные мероприятия в рамках формирования традиционных духовно-нравственных ценностей среди верующих женщин и профилактики религиозного экстремизма.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

На мероприятиях присутствовали члены РИРГ (теологи, религиоведы): Нургалиева Айнагуль Изтелеуовна – теолог «Центра помощи пострадавшим «Шапагат»» Атырауской области; Алпысбаева Назым Сейтхановна – психолог «Центра исследования и анализа межрелигиозных проблем» Карагандинской области; Шопанова Бакытгул Максотовна – начальник «Отдела по организации связи с религиозными объединениями и пропаганды против религиозного экстремизма» в Управлении по делам религии Мангистауской области; Тунгатова Улжан Аскарбаевна – религиовед и преподаватель в Казахском Национальном Университете имени Аль-Фараби города Алматы.

В ходе организации мероприятий были проведены встречи с женской общиной мечети, учителями, молодежью, работниками в сфере культуры и т.д. городов Актау, Жанаозен, районов Тупкараган, Мунайлы, села Шетпе. Встречи прошли в рамках тем «Объяснение опасности сомнительных сайтов в сети Интернет», «Светские принципы развития светского общества и государства», «Духовное согласие – главная ценность общества», и другие.

Жителям области были даны разъяснения о деятельности радикальных и экстремистких течений, возможные последствия их влияния, а также меры предосторожности во избежание вербовки представителями деструктивных релиозных течений.