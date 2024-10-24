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24.10.2024, 17:00

В Актау 25 бригад ведут ремонтные работы по устранению прорывов

Госинформзаказ 0 1 163

В Актау около 150 специалистов коммунальной сферы активно занимаются ремонтом устранения прорывов. Об этом сообщает пресс-служба акимата Актау.

Фото пресс-службы акимата Актау
Фото пресс-службы акимата Актау

В настоящее время в Актау ведется ремонт 27 прорывов на тепловых сетях. В работе участвуют 6 рабочих групп акимата города, 11 бригад от предприятия «Каспий жылу, су арнасы», а также 8 бригад, специально прибывших из Жанаозена. Они прилагают все усилия, чтобы жители города получили тепло.

 В Актау из города Жанаозен прибыло 8 рабочих групп из учреждения «Озенмунайсервис». Состояние труб в городе в изношенном состоянии, и мы помогаем местным специалистам заменять их в каждом микрорайоне, - рассказал сварщик «Озенмунайсервис» Казихан Байбозов.

 Рядом с нами трудятся сварщики и слесарные ремонтники, которые обеспечивают качественное выполнение ремонтных работ на тепловых сетях, - рассказал мастер завода «ҚазақГазӨңдеу» Асет Айткулов.

Аварийным бригадам, которые работают неустанно над ремонтом, предприниматели города предоставили горячий чай и пироги.

В общей сложности в ремонтных работах задействовано 49 единиц техники.

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Комментарии

5 комментарий(ев)
БО
БО
Сначала создали проблему , а теперь героически ее преодолевают .
25.10.2024, 05:59
Банкир
Банкир
Спецовочка очень чистая у "работяг" на фото
24.10.2024, 21:09
Банкир
Банкир
Да, в Шевченко такого не было(((
24.10.2024, 21:08
Банкир
Банкир
Да, в Шевченко такого не было(((
24.10.2024, 21:08
cnnc
cnnc
до чего город довели! все разрушили и разворовали, что было построено и посажено нашими отцами и дедами :-( зато отрапортовали, что готовы к зиме и 15 октября дали отопление, ни в одном доме нет отопления, постоянно отключают свет, питьевую воду, а про горячую воду люди вообще уже забыли! когда уже кто-нибудь из высокопоставленных лиц обратят на это безобразие внимание? сколько можно уже терпеть?
24.10.2024, 12:30
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