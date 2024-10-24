В Актау 25 бригад ведут ремонтные работы по устранению прорывов

В Актау около 150 специалистов коммунальной сферы активно занимаются ремонтом устранения прорывов. Об этом сообщает пресс-служба акимата Актау.

Фото пресс-службы акимата Актау

В настоящее время в Актау ведется ремонт 27 прорывов на тепловых сетях. В работе участвуют 6 рабочих групп акимата города, 11 бригад от предприятия «Каспий жылу, су арнасы», а также 8 бригад, специально прибывших из Жанаозена. Они прилагают все усилия, чтобы жители города получили тепло.

В Актау из города Жанаозен прибыло 8 рабочих групп из учреждения «Озенмунайсервис». Состояние труб в городе в изношенном состоянии, и мы помогаем местным специалистам заменять их в каждом микрорайоне, - рассказал сварщик «Озенмунайсервис» Казихан Байбозов.

Рядом с нами трудятся сварщики и слесарные ремонтники, которые обеспечивают качественное выполнение ремонтных работ на тепловых сетях, - рассказал мастер завода «ҚазақГазӨңдеу» Асет Айткулов.

Аварийным бригадам, которые работают неустанно над ремонтом, предприниматели города предоставили горячий чай и пироги.

В общей сложности в ремонтных работах задействовано 49 единиц техники.