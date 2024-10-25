Аким Мангистауской области: Примите искренние поздравления с Днем Республики!

Дорогие земляки! 25 октября – особенная дата для нашего страны, поскольку в этот день было принято историческое решение, определившее направление будущего нашей Родины. Это торжественный момент, когда были заложены основы независимого Казахстана и продемонстрирован великий дух нашего народа. Это день, когда сбылась мечта наших предков, боровшихся за независимость, и наша страна взяла свою судьбу в свои руки.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

День Республики – символ значительных перемен и достижений в политической, социальной и экономической жизни нашей страны.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелулы Токаев в Послании этого года озвучил важные инициативы, направленные на дальнейшее развитие страны. В частности, определены конкретные шаги по ускорению экономического роста, повышению благосостояния народа и реализации новых политических реформ. Как сказано в Послании нашего Президента, каждый гражданин должен внести свой вклад в судьбу страны, ведь фундамент будущего закладывается сегодня.

Единством и стремлением к общим целям мы можем сделать будущее нашей Родины ярче. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в ваших добрых делах на благо процветания нашего государства – Республики Казахстан!

Пусть наша Отчизна процветает! Пусть наша независимость продлится вечно!

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай