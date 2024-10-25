В Актау прошла церемония поднятия Государственного флага ко Дню Республики

Сегодня, 25 октября, на площади государственных церемоний в Актау состоялось торжественное поднятие Государственного флага ко Дню Республики. На встрече присутствовали аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, аксакалы и ветераны, представители различных сфер, военнослужащие и жители города. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Общественность, пришедшая отдать дань уважения национальному празднику, совместно исполнила Государственный Гимн Республики Казахстан.

На торжественном собрании аким области Нурдаулет Килыбай поздравил жителей региона с Днем Республики и отметил, что этот день является отражением исторического шага на пути создания государства.

Действительно, это и есть счастье! Развевается наш голубой флаг, и мы отмечаем национальный праздник в нашей стране под мирным небом. Как сказал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, День Республики должен стать символом исторического шага на пути к созданию государства. Подобные мероприятия побуждают молодое поколение, специалистов различных областей трудиться, пробуждая в них дух патриотизма. Каждый гражданин не должен забывать, что он человек, который формирует будущее страны. Давайте объединимся и сделаем уверенный шаг к светлому будущему. С праздником, земляки! , - сказал Нурдаулет Килыбай.

Торжественную церемонию продолжила концертная программа, в рамках которой были исполнены патриотические песни.