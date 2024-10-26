Нурдаулет Килыбай ознакомился с ходом ремонтных работ на теплосетях в Актау

Сегодня, 26 октября, глава региона Нурдаулет Килыбай ознакомился с проводимым ремонтом сети теплоснабжения Актау и поручил акиму города ускорить темпы работы.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

На сегодняшний день порывов на магистральных сетях нет, однако на распределительных линиях вблизи жилых домов выявлено 35 дефектов, продолжается работа по их устранению.

Сегодня из 1500 жилых домов в городе только в 34 нет отопления. В настоящее время ведутся ремонтные работы на 21 участке.

В ремонтных работах было задействовано 8 бригад из Жанаозена, 27 человек акимата Актау и 11 бригад учреждения «Каспий жылу, су арнасы». Всего было мобилизовано 110 человек и 49 единиц техники.

Аким области Нурдаулет Килыбай поблагодарил работников коммунальных учреждений за усердный труд и отметил, что порывы необходимо устранить в кратчайшие сроки.

Отметим, что в этом году впервые обновили 11,3 километра трубопроводов магистральной теплосети Актау, которые не ремонтировались 50 лет. Цель – заменить изношенные инженерные коммуникации и обеспечить населению города бесперебойную подачу тепла.