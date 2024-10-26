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26.10.2024, 16:48

Нурдаулет Килыбай ознакомился с ходом ремонтных работ на теплосетях в Актау

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Сегодня, 26 октября, глава региона Нурдаулет Килыбай ознакомился с проводимым ремонтом сети теплоснабжения Актау и поручил акиму города ускорить темпы работы.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

На сегодняшний день порывов на магистральных сетях нет, однако на распределительных линиях вблизи жилых домов выявлено 35 дефектов, продолжается работа по их устранению.

Сегодня из 1500 жилых домов в городе только в 34 нет отопления. В настоящее время ведутся ремонтные работы на 21 участке.

В ремонтных работах было задействовано 8 бригад из Жанаозена, 27 человек акимата Актау и 11 бригад учреждения «Каспий жылу, су арнасы». Всего было мобилизовано 110 человек и 49 единиц техники.

Аким области Нурдаулет Килыбай поблагодарил работников коммунальных учреждений за усердный труд и отметил, что порывы необходимо устранить в кратчайшие сроки.

Отметим, что в этом году впервые обновили 11,3 километра трубопроводов магистральной теплосети Актау, которые не ремонтировались 50 лет. Цель – заменить изношенные инженерные коммуникации и обеспечить населению города бесперебойную подачу тепла.

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Комментарии

7 комментарий(ев)
motor
motor
Тепла вообще нет, очень слабое, и хватить ознакомливаться
27.10.2024, 06:34
motor
motor
Тепла вообще нет, очень слабое, и хватить ознакомливаться
27.10.2024, 06:34
444
444
Вот щас тепло неделю одно название , ели теплое почти не греет . Так вот ,платить будем за количество тепла которое поступает процентов 5 или как за которое должно быть ? А то спишут целую сумму , как-будто много тепла подавали . Конешно , зачем во время делать , если можно не работая получать оплату , плюс щас за аврал премии повыписывают. Нам скажут нехватает средств, всё в упадке , надо повышать тариф срочно.
26.10.2024, 19:09
Банкир
Банкир
Подскажите, пожалуйста, сварной на последнем фото электрод в камень вваривает?))
26.10.2024, 15:49
Банкир
Банкир
Ещё и морду лица такую вдумчивую сделал на фото (для фото)
26.10.2024, 15:48
Банкир
Банкир
Летом он где был???
26.10.2024, 15:47
БО
БО
Але люди,не возможно ускориться)),есть тех процесс везде,когда наконец поймут не которые руководители,что нельзя делать тяп ляп,ради того,чтобы отчитаться перед вышестоящим руководством...Надо думать лучше,как организовать тот или иной процесс...Чем занимались все организации и их руководители всё лето, а это 6 месяцев (!!!!),весь город видел...
26.10.2024, 13:07
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