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28.10.2024, 17:04

Олимпиада IQanat: за что борются более 56 тысяч аульских детей?

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По всему Казахстану стартовал I тур Олимпиады IQanat  - а это в 170 районах страны! Интеллектуальные состязания проходят более 56 тысяч восьмиклассников из сельской местности. Среди них 2461 участник из всех районов Мангистауской области, сообщает попечитель проекта Алмаз Тультаев.

Фото участников проекта
Фото участников проекта

Уникальность Олимпиады IQanat заключается в том, что шанс на победу есть у каждого ребенка, вне зависимости от академических достижений и школьных оценок. В отличие от традиционных тестирований, задания IQanat направлены на оценку способностей учащихся: логическое и математическое мышление, грамотность чтения и владение казахским языком.

Победители первого тура – около 10 тысяч детей – попадут во второй – областной, во время которого помимо сдачи тестов пройдут трехдневную подготовку от IQanat - интенсивные образовательные и мотивационные тренинги.

Второй тур определит порядка 1000 детей, которые попадут в финал. Часть финалистов поступит на обучение в школу-пансионат IQanat в Боровом с полным покрытием всех расходов на проживание, питание, форму и учебные материалы. Вторая часть финалистов попадет на бесплатное трехлетнее постолимпиадное сопровождение IQanat, во время которого детей интенсивно будут готовить к ЕНТ, международным экзаменам, обучать английскому языку, IT-навыкам, soft skills, предпринимательству, проводить профориентацию, а также мотивировать и отслеживать их успехи - до выпуска из школы и после.

Такие возможности у детей открываются благодаря неравнодушным попечителям IQanat. Среди них – более 160 известных в стране предпринимателей, которые представляют как казахстанский крупный бизнес, так и МСБ.

Попечитель проекта Алмаз Тультаев пояснил, почему важно вкладываться в развитие сельских ребят:

«Я поддержал IQanat, потому что убежден, что каждый ребенок, независимо от места жительства и финансовых возможностей семьи, должен иметь доступ к качественному образованию и возможностям, которое оно дает. Этот проект системно обучает ребят из аулов самым нужным в данный момент навыкам, что дает прямые результаты. До 90% детей, охваченных программами IQanat, поступают на грант в лучшие университеты Казахстана и зарубежья. Сейчас «айканатовцы» учатся в 17 странах мира. Присоединиться к этому проекту – значит инвестировать в устойчивое развитие и человеческий капитал нашей страны, ведь именно из таких детей – замотивированных и благодарных - вырастают те, кто приносит настоящие перемены».

Выпускников программ IQanat – «аламников» - уже более 2200. Это гордость и движущая сила проекта. В основном именно силами выпускников проводится Олимпиада. Ребята, которые сейчас уже студенты, но несколько лет назад сами прошли этот путь, лучше всего знают все тонкости и детали проведения тестирования. Они помогают во всех этапах организации: ездят в школы, разъясняют правила другим детям и проводят сам тест. IQanat активно развивает сообщество Alumni – проводит регулярные встречи и активности. Кроме того, часть «аламников» становятся менторами для школьников, попавших под крыло IQanat.

С момента основания в 2017 году Олимпиада охватила более 240 тысяч сельских школьников. Ежегодно она поддерживается Министерством просвещения РК.

Напомним, IQanat — это социально образовательный проект казахстанских предпринимателей, который открывает перед сельскими детьми широкие возможности и кардинально меняет их жизнь. Более подробная информация о деятельности фонда доступна на сайте iqanat.kz, а также в Instagram: @iqanat.kz.

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