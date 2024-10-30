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30.10.2024, 09:43

Страны Центральной Азии защитили экономику от негативных эффектов войны в Украине – МВФ

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Казахстан добивается роста ВВП благодаря инвестициям в энергетическую и горнодобывающую отрасли. Об этом сообщает издание bes.media.

Фото с сайта bes.media
Фото с сайта bes.media

Что произошло

Экономика Казахстана продемонстрировала устойчивость на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта, отметил директор департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихад Азур.

Он сказал об этом на брифинге, посвящённом экономическим перспективам Ближнего Востока и Центральной Азии.

Детали

Несмотря на влияние российско-украинского конфликта, экономики стран Центральной Азии, включая Казахстан, продемонстрировали устойчивость. ВВП Казахстана, по прогнозам, вырастет в этом году на 3,5%, а в 2024 году ожидается рост до 4,6% за счёт инвестиций в секторы энергетики и добычи полезных ископаемых, отметил Азур.

"Страны Центральной Азии за последние четыре года в основном смогли защитить свою экономику от негативных эффектов войны в Украине и в то же время сумели справиться с другими рисками", – сказал директор регионального департамента МВФ.

Спикер добавил, что рост связан с новыми инвестициями в энергетическую и горнодобывающую отрасли. При этом он обратил внимание, что необходимо поддерживать уровень инвестиций, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность. По мнению Азура, следует ускорить структурные реформы. Они позволят сохранить уровень экономики между Казахстаном и регионом.

Что ещё

Азур сделал акцент на том, что МВФ всячески поддерживает макроэкономическую стабильность и структурные реформы, чтобы экономика Казахстана могла поступательно развиваться. По его мнению, необходимы постоянные инвестиции как в традиционные, так и в развивающиеся секторы, включая энергетику и технологии. Фонд выступает за реформы для привлечения устойчивых инвестиций, особенно в такие области как ИИ и климатические технологии, для укрепления экономических основ Центральной Азии.

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