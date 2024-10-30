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30.10.2024, 11:46

В Мангистау стартовал семинар «Национальные и международные механизмы защиты прав человека в Казахстане»

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В Актау 29 октября стартовал семинар «Национальные и международные механизмы защиты прав человека в Казахстане». Он посвящен государственным служащим с участием Офиса Программ ОБСЕ в Астане и Казахстанского филиала Международного института развития сельского хозяйства Винрок акимата Восточно-Казахстанской области, сообщает Центр общественных коммуникаций. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Семинар проводится также для представителей НПО и общественности Мангистауской области. В семинаре-тренинге приняли участие руководители и сотрудники местных правоохранительных и судебных органов региона, учреждений социальной защиты населения, образования, здравоохранения и культуры, представители института адвокатуры, гражданского общества и молодежных организаций. Перед слушателями выступили заместитель акима Мангистауской области Тилеген Абишев, заместитель председателя комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемир Абишев, программный специалист по вопросам человеческого измерения Офиса Программ ОБСЕ в Астане Кунсулу Демеуова и страновой координатор «проекта по безопасной миграции в Центральной Азии» организации Winrock International Арна Майкетова. 

Была изучена национальная и международная системы защиты прав человека в Республике Казахстан. Рассмотрены механизмы взаимодействия с международными организациями и институтами гражданского общества.

 Слушатели ознакомились с механизмами реализации конституционных прав граждан на судебную и внесудебную защиту своих прав, свободу от пыток и других видов жестокого обращения и наказания, дискриминации, получение квалифицированной юридической помощи. А также с механизмами реализации конституционных прав иных лиц на получение информации, образование, социальное обслуживание, осуществление предпринимательской деятельности, а также с механизмами предупреждения и разрешения возможных трудовых и социальных конфликтов в обществе.

Кроме того, на семинаре были обсуждены актуальные вопросы защиты прав человека в сфере противодействия домашнему насилию и торговле людьми, а также прав женщин и детей, лиц с инвалидностью.
Члены комиссии Т. Абишев, С. Жаркенова, З. Байсакова и Ш. Хасанова на конкретных примерах рассказали слушателям о правах и свободах человека и гражданина, а также об обязанностях граждан перед государством и обществом.


 Необходимо повысить уровень информированности местного населения о правах и свободах человека, судебных и внесудебных механизмах защиты прав человека, основных принципах деятельности договорных органов ООН при рассмотрении личных жалоб и сообщений граждан Республики Казахстан. Кроме того, заместитель председателя комиссии отметил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев важен для верховенства закона и установления правовой культуры в казахстанском обществе, соблюдения конституционных прав граждан в рамках международных обязательств Республики Казахстан, - сказал заместитель председателя комиссии Тастемир Абишев. 


Отметим, что обучающий семинар-тренинг по правам человека комиссия проведет 30 октября в Тупкараганском районе, 31 октября - в Мунайлинском районе.

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