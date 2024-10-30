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30.10.2024, 11:50

В Мангистауской области проходит программа повышения квалификации работников СМИ

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В Мангистауской области реализована новая программа повышения квалификации работников СМИ. Новый проект будет курировать общественный фонд «Жағымды жаңалық» через НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» в рамках государственного гранта ГУ «Управление внутренней политики Мангистауской области» на 2024 год, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Общественный фонд, ставший победителем гранта по приоритетному направлению Повышение квалификации представителей региональных СМИ, разработал 6-модульную учебную программу «Для сотрудников местных СМИ и секретарей издательств». Темы программы «анализ, обработка и запись информации», «медиаграмотность и личный бренд».

Данная программа направлена на повышение квалификации работников местных СМИ, ответственную работу в информационном пространстве, а также эффективное использование новых технологий. 

 В рамках заказа управления внутренней политики Мангистауской области для сотрудников СМИ региона утверждена 6-модульная учебная программа. 29-30 октября  подведем итоги учебной программы. Специально пригласили спикера из Астаны, который является мастером своего дела, имеет 20-летний трудовой стаж. В учебной программе мы затронули широкий круг тем, обменялись мнениями, - сказал директор общественного фонда «Жағымды жаңалық» Нурлан Куанышбай.

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