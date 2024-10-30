В Мангистауской области проходит программа повышения квалификации работников СМИ

В Мангистауской области реализована новая программа повышения квалификации работников СМИ. Новый проект будет курировать общественный фонд «Жағымды жаңалық» через НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» в рамках государственного гранта ГУ «Управление внутренней политики Мангистауской области» на 2024 год, сообщает Центр общественных коммуникаций.
Общественный фонд, ставший победителем гранта по приоритетному направлению Повышение квалификации представителей региональных СМИ, разработал 6-модульную учебную программу «Для сотрудников местных СМИ и секретарей издательств». Темы программы «анализ, обработка и запись информации», «медиаграмотность и личный бренд».
Данная программа направлена на повышение квалификации работников местных СМИ, ответственную работу в информационном пространстве, а также эффективное использование новых технологий.
В рамках заказа управления внутренней политики Мангистауской области для сотрудников СМИ региона утверждена 6-модульная учебная программа. 29-30 октября подведем итоги учебной программы. Специально пригласили спикера из Астаны, который является мастером своего дела, имеет 20-летний трудовой стаж. В учебной программе мы затронули широкий круг тем, обменялись мнениями, - сказал директор общественного фонда «Жағымды жаңалық» Нурлан Куанышбай.
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