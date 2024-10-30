В Мангистауской области проходит программа повышения квалификации работников СМИ

В Мангистауской области реализована новая программа повышения квалификации работников СМИ. Новый проект будет курировать общественный фонд «Жағымды жаңалық» через НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» в рамках государственного гранта ГУ «Управление внутренней политики Мангистауской области» на 2024 год, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Общественный фонд, ставший победителем гранта по приоритетному направлению Повышение квалификации представителей региональных СМИ, разработал 6-модульную учебную программу «Для сотрудников местных СМИ и секретарей издательств». Темы программы «анализ, обработка и запись информации», «медиаграмотность и личный бренд».

Данная программа направлена на повышение квалификации работников местных СМИ, ответственную работу в информационном пространстве, а также эффективное использование новых технологий.